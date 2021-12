Littérature

Bande dessinée

Football-Fantaisie : un pavé rocambolesque

On saisit dès le titre que Football-Fantaisie, plus récent album de Zviane, ne sera pas un livre ordinaire. Cette bande dessinée costaude de 520 pages raconte l’histoire d’un savant fou et de deux de ses cobayes en fuite dans un pays à la langue incompréhensible en proie à toutes sortes de soubresauts politiques. Ça court, ça pétarade, ça pleure et ça rêve tout au long de ce récit foisonnant que son autrice envisage comme une fable.