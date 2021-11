Sauf que Sam est mort

Littérature

Natasha Kanapé Fontaine

Semaine de premières

Le premier roman de Natasha Kanapé Fontaine, Nauetakuan, un silence pour un bruit, sera en librairie le 24 novembre. Son premier album de chansons, Nui Pimuten, est offert depuis vendredi. La poète, comédienne, artiste et militante innue sera en spectacle à Québec le 25 novembre et à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 10 et 11 décembre, en plus d’être au Salon du livre le week-end prochain.