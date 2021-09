Littérature

Premier sang : Dernier hommage ★★★½

Le nouveau Nothomb est tombé – et pas au combat. Une 30e parution en 30 années, avec réservoir d’inspiration intarissable et style reconnaissable au rendez-vous, et surtout une louche personnelle et familiale. Car pour mieux éclairer la lecture de Premier sang, il y a certes la lampe de chevet, mais aussi le fait de savoir qu’il s’agit d’un hommage au défunt père de l’auteure, disparu en 2020, dans la peau duquel elle se glisse au cours de ces 170 pages.