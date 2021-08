Extrait du Cœur rouge et or de Nestor, texte de Renee Wilkin, illustrations d’Annie Boulanger, collection Petits géants, éditions Boomerang

Marie Allard La Presse

Pour les petits : pour les enfants aux champs d’intérêt multiples

Nestor se sent différent des autres garçons. Il aime jouer avec des camions et… se déguiser en princesse. Pour célébrer ses 6 ans, Nestor souhaite organiser une fête costumée, ce qui fait rire autour de lui.

Écrit par la chanteuse Renee Wilkin, cet album aborde les stéréotypes de genre et la découverte de l’identité chez un enfant, sans donner d’étiquettes. Voilà qui tombe bien, à quelques jours du début de Fierté Montréal, le festival de la diversité sexuelle et de genre, le 9 août.

Le cœur rouge et or de Nestor Texte de Renee Wilkin. Illustrations d’Annie Boulanger. Collection Petits géants. Éditions Boomerang. Dès 4 ans.

Pour les enfants : rigoler en lisant

Les frères Lucien et Lucas lisent tout le temps. Et partout. Il faut dire que leurs deux mamans, Lisa et Lison, sont propriétaires d’une librairie de livres d’occasion. Un jour, la directrice de l’école des garçons convoque leurs mères.

Le problème ? Lucien et Lucas lisent trop ! Même la console de jeux vidéo achetée aux garçons finit par intéresser surtout… leurs mamans.

Rigolo, ce petit livre illustré est un chouette achat à prévoir le 12 août, lors de la journée J’achète un livre québécois.

La famille Littout Texte de Pierrette Dubé. Illustrations de Bach. Collection Drôles de familles. Éditions Dominique et compagnie. Dès 6 ans.

Pour les ados : ados complexes, mais debout

Ce roman costaud (369 pages) raconte d’abord une histoire, celle de quatre amis. Rahim, arrivé d’Iran, Méloée, sa copine éprise de justice, Anton, un lâche qui publie des horreurs anonymement sur la plateforme Tumblr, et Mathis, ouvertement gai.

Ce quatuor luttera ensemble contre l’arrestation — et l’expulsion — de Rahim, menacé en raison de sa bisexualité. Abordant plusieurs grands thèmes, comme l’homophobie, l’islamophobie, etc., ce livre le fait avec nuances — et avec quelques longueurs. Il a la grâce de montrer ces ados pour ce qu’ils sont : des êtres complexes, pas des héros.

#Tous debout D’Agnès Marot et Cindy Van Wilder. Collection New Way. Éditions Hugo. Dès 14 ans.

Bande dessinée : une ado, cinq personnalités

Elle, c’est une nouvelle élève. Sympathique (et « trop stylée », comme disent les ados), Elle intègre rapidement une bande de copains. Mais voilà : parfois, Elle change de personnalité. En un instant, elle devient intraitable, quasi muette, ultra-émotive ou encore audacieuse…

Visuellement réussie, cette bande dessinée intrigue avec son héroïne dotée de cinq personnalités. On pense à Sens dessus dessous, de Disney, ce qui ne gâche pas notre plaisir.

Elles, tome 1 : La nouvelle(s) Scénario de Kid Toussaint. Dessins d’Aveline Stokart. Éditions Le Lombard. Dès 10 ans.

Documentaire : pour découvrir les trésors des rives

Le rivage — du fleuve ou de la mer — est un lieu de rencontres. En ouvrant les yeux, on découvre galets, algues, coquillages, crustacés, etc.

Clairement illustré par de nombreuses photos, ce documentaire est une ressource extraordinaire à consulter avant ou après une balade sur une plage du Québec. Vive les vacances !