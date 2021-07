Mélikah Abdelmoumen succédera à Annabelle Moreau en tant que rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises (LQ) cet automne, a dévoilé le duo lundi sur leurs pages Facebook respectives.

Coralie Laplante La Presse

Mme Abdelmoumen a récemment quitté son poste d’éditrice à la maison d’édition québécoise VLB. Elle a annoncé sa nouvelle nomination dans une publication qui contient une photo d’elle et d’Annabelle Moreau en train de discuter, toutes deux ayant le regard songeur.

« Une belle et galvanisante page de ma vie professionnelle se tournera cet automne : je quitterai Lettres québécoises et laisserai ma place de rédactrice en chef à une grande écrivaine, éditrice de talent et amie : Mélikah Abdelmoumen. Avec elle, la revue fondée en 1976 rayonnera plus que jamais ! », a affirmé Annabelle Moreau sur sa page Facebook.

Mme Moreau a annoncé qu’elle se consacrera à temps plein à la rédaction de sa thèse de doctorat en littérature québécoise, qu’elle effectue à l’Université McGill. Elle demeurera cependant membre du comité de rédaction de LQ, tout en étant présidente de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Le dernier lancement d’Annabelle Moreau en tant qu’éditrice de LQ se déroulera en septembre.