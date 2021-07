État de terreur ? Pas vraiment. L’écrivaine québécoise Louise Penny et l’ancienne candidate à la présidence américaine Hillary Clinton semblent bien s’amuser sur cette photo que Mme Penny a mis en ligne ce matin.

André Duchesne La Presse

Il a été annoncé en février dernier que les deux amies collaborent étroitement sur la rédaction du roman State of Terror (État de Terreur), thriller politique que Mme Clinton est en train d’écrire. L’ouvrage s’intéressera au travail d’une secrétaire d’État, comme le fut Mme Clinton sous la présidence de Barack Obama, nommée dans l’administration d’un rival et confrontée à une série d’attaques terroristes.

Les chapeaux très colorés que portent les deux femmes leur ont été donnés par l’ancien président Bill Clinton il y a quelques années.