Littérature

Notre choix : Canoës

Ondes invisibles ★★★★

Qu’elle s’intéresse à la construction des ponts ou aux transplantations cardiaques, Maylis de Kerangal a cette manière de choisir ses sujets et de les rendre passionnants, concrets et humains. Et rien de plus humain que la voix, thème autour duquel s’articule Canoës, brillant recueil de huit nouvelles qui parle autant du phénomène physique qui la produit que de chacune de ses infimes nuances et des émotions qu’elle procure.