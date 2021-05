Littérature

Notre choix : Un océan de minutes

Ce qu’il reste de nous ★★★½

An Ocean of Minutes, le tout premier roman de Thea Lim paru d’abord en anglais en 2018, a récolté des critiques élogieuses – dont le titre de « Meilleur livre de 2018 » par le Globe and Mail – en plus d’être finaliste au prix Scotiabank Giller.