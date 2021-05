Stéphanie Morin

MIND MGMT, T3 : Savoirs opératifs

Matt Kindt

Monsieur Toussaint Louverture éditeur, 344 pages

4 étoiles ★★★★

Une saga paranormale signée Matt Kindt

Avec Matt Kindt, il ne faut pas se fier aux apparences. Sous un dessin aux allures brouillonnes se cache un des bédéistes américains les plus redoutables du moment. À preuve : les trois pavés qui composent l’excellente saga d’espionnage MIND MGMT, enfin offerts en version française.

On y découvre la Mind Management, une organisation dissoute depuis des années qui regroupait des agents aux facultés psychiques capables de manipuler la mémoire des autres ou de prédire l’avenir. Entre eux, c’est la fracture : certains voudraient voir l’agence renaître, d’autres pas.

Ce psychothriller paranoïaque constitue un véritable tour de force narratif : au total des trois tomes, c’est 1000 pages addictives à souhait que propose Matt Kindt. Le lecteur devra s’accrocher : les rebondissements sont nombreux et les motivations de chacun semblent sans cesse fluctuer… Comme si ce n’était pas assez, le bédéiste aime brouiller les pistes et multiplier les mises en abyme, un peu à la manière du cinéaste Christopher Nolan. Et le tome 3 ne fait pas exception…

Une question nous hante une fois le livre refermé : savons-nous vraiment qui nous sommes ?

IMAGE FOURNIE PAR ATRABILE Couverture de la BD Oleg

Oleg

Frederik Peeters

Atrabile, 184 pages

Trois étoiles et demie ★★★½

IMAGE FOURNIE PAR ATRABILE Extrait d’Oleg

Un bédéiste en panne d’inspiration

Après avoir conquis les lecteurs avec Pilules bleues, le Suisse Frederik Peeters renoue avec l’autobiographie. Enfin, presque, car il a choisi cette fois de se cacher (à peine) derrière un avatar : un auteur de BD d’âge mûr dont l’inspiration semble s’être tarie. Comme si « l’influx s’était perdu ». Comment se réinventer et éviter le piège de la redite, se demande Oleg… Et si la réponse était tout près ? Avec cet album tendre, Peeters offre une belle déclaration d’amour à son métier, mais surtout, à celles qui l’accompagnent : sa femme et sa fille. Les lecteurs assidus de Paul, le héros de Michel Rabagliati, seront ici en terre connue…

IMAGE FOURNIE PAR LE LOMBARD Couverture de la BD Ne m’oublie pas

Ne m’oublie pas

Alix Garin

Le Lombard, 224 pages

Trois étoiles et demie ★★★½

IMAGE FOURNIE PAR LE LOMBARD Extrait de Ne m’oublie pas

Sur la route avec mamie

« Par moments, j’ai l’impression que je perds la tête. » Clémence ne sait que trop bien que la mémoire de sa grand-mère, sa Mamycha, flanche de plus en plus. Dans la maison de retraite d’où la nonagénaire fugue à répétition, on a décidé de gaver la patiente récalcitrante de médicaments. Pour l’apaiser, disent-ils. Pour Clémence, c’est trop. Elle décide de kidnapper sa grand-mère et de l’emmener revoir une dernière fois la maison de son enfance, au bord de la mer. Pour les deux femmes, la route sera l’occasion de se retrouver, de revisiter le passé, mais aussi d’envisager l’avenir avec sérénité. Un premier album fort réussi de la bédéiste belge Alix Garin, dont le dessin lumineux et tout en douceurs sied bien à cette histoire touchante. Une lecture parfaite pour chasser la grisaille…

IMAGE FOURNIE PAR LA PASTÈQUE Couverture de Rebecca & Lucie mènent l’enquête

Rebecca & Lucie mènent l’enquête

Pascal Girard

La Pastèque, 52 pages

Deux étoiles et demie ★★½

IMAGE FOURNIE PAR LA PASTÈQUE Extrait de Rebecca & Lucie mènent l’enquête

Enquêter avec un bébé au dos

Rebecca en a plein les bras avec sa fille de 8 mois, Lucie. Et pourtant, lorsqu’un habitué du café du quartier, Eduardo Morales, disparaît, elle ne peut s’empêcher de s’interroger : et si cette disparition avait un lien avec la camionnette blanche qui était sous sa fenêtre l’autre nuit ? Le doute est installé et Lucie décide d’enquêter… Le bédéiste québécois Pascal Girard livre ici un sympathique album qui rend hommage au style policier bon enfant des romans d’antan. C’est aussi l’occasion d’arpenter avec Lucie et sa mère les rues du Mile End, qui semblent magnifiées par les aquarelles colorées du dessinateur. Une aventure légère comme une brise d’été.

