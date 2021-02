Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pour les petits : île mirobolante

Un père et sa fille font naufrage. Dérivant sur un radeau, ils trouvent une île. Surprise : l’île se déplace dans l’océan, car c’est… la carapace d’une tortue géante. Magnifique avec ses tableaux colorés, cet album d’un artiste néerlandais montre la beauté de la nature, à préserver.

Pour le primaire : famille multilingue

Un garçon, adopté par un papa aimant, voit sa vie bouleversée. Son père a rencontré une nouvelle amoureuse, anglophone de surcroît. Elle aussi a un fils, qu’elle surnomme affectueusement honey. Dans cet album en vers libres, Jonathan Bécotte décrit quelques scènes marquantes de la vie de cette famille multilingue et reconstituée. Vives, les illustrations de Sabrina Gendron font qu’on s’attache à l’univers des deux garçons.

Pour les ados : amis avec bénéfices

Jeanne, 17 ans, aime le sexe. Régulièrement, elle couche avec des gars, en respectant des principes clairs : le partenaire doit être célibataire, il doit porter un condom et ne pas vouloir former un couple. Fatiguée d’être traitée de pute à l’école — alors que les gars au même comportement ont droit au respect — Jeanne décide de trouver un amant régulier, un « ami avec bénéfices ». Avec un style direct et des dialogues réalistes, Josée de Angelis nous fait aimer ses personnages, complexes et attachants comme de vrais ados. À réserver à ceux qui n’ont pas peur du trio sexe, drogue et littérature.

Bande dessinée : drôles de philosophes

Les Oizofilos, ce sont quatre créatures qui observent et questionnent, comme bien des enfants. Quand ils partagent leurs réflexions, ils permettent d’ouvrir un vrai dialogue en famille. Les 10 courtes bandes dessinées présentées dans cet album abordent le respect (important quand on est nombreux à passer beaucoup de temps sous le même toit), le vol, la solitude, le changement, etc. C’est nuancé et sympathique.

Documentaire : lettre d’amour à l’Amérique noire

Ce livre est une « lettre d’amour à l’Amérique noire », lit-on au dos d’Invaincus. C’est vrai. Dans ce poème, l’auteur afro-américain Kwame Alexander rend hommage à des personnages historiques — comme l’athlète Jesse Owens, le pasteur Martin Luther King Jr, la chanteuse Ella Fitzgerald ou l’adolescent tué par balle Trayvon Martin — et souligne l’importance d’évènements comme le mouvement pour les droits civils. Puissantes, les illustrations s’imprègnent dans notre mémoire.

