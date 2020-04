Le combat des livres : c’est reparti

France D’Amour, Roméo Saganash et Julie Aubé du groupe Les Hay Babies font partie des personnalités qui s’affronteront lors du prochain Combat national des livres qui sera lancé le 4 mai. Il se déroulera principalement à l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! de Marie-Louise Arsenault.