La maison d’édition met sa pierre à l’édifice #restechezvous en offrant gratuitement sur son site 10 albums en lecture numérique.

Jean Siag

La Presse

Parmi les bandes dessinées offertes par Dargaud, on retrouve plusieurs nouvelles séries, dont le lancement est devancé dans certains cas.

Parmi elles, des albums destinés aux plus jeunes comme Pico Bogue, La vie et moi et Ana Ana, douce nuit (la petite sœur de Pico Bogue), d’Alexis Dormal et Dominiques Roques ; Sardine de l’espace, nouvelle série jeunesse de Joann Sfar scénarisée par Emmanuel Guibert ; ou encore Boule & Bill, Un amour de cocker, 34e de la série, collectif signé Cric, Pierre Veys et Laurent Verron.

Mais on retrouve aussi des albums destinés plutôt aux adultes comme le premier tome d’une série baptisée Le scorpion, la marque du diable, illustrée par l’Italien Enrico Marini (Batman) ; XIII, le jour du soleil noir, polar de Van Hamme Jean (Blake & Mortimer) et Long John Silver, histoire de pirate de Xavier Dorison et Mathieu Lauffray.

Il suffit de se rendre sur le site de Dargaud.