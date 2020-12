Laure Adler, l’éclaireuse

Dans La voyageuse de nuit, l’auteure et animatrice Laure Adler enquête sur la vieillesse. Puisant dans la littérature, le cinéma et le théâtre, elle est également allée dans les maisons de retraite, à la rencontre des personnes âgées. Son livre est un vibrant plaidoyer en faveur de l’expérience et du vivre-ensemble. Nous lui avons parlé.