Lucky Luke chez les Afro-Américains

Voilà près de 75 ans que Lucky Luke tire plus vite que son ombre aux quatre coins du Far West. Pourtant, malgré son importance historique dans l’histoire américaine, la communauté noire était quasi inexistante dans la série créée en 1946 par Morris et Goscinny. Les bédéistes Achdé et Jul ont décidé de changer la donne avec leur plus récent album : Un cow-boy dans le coton. Discussions avec les auteurs et avis de deux spécialistes en histoire.