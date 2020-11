Littérature Essai

Jean Désy : un homme équilibré pour un monde meilleur

Et si l’homme était trop raisonnable et ne se fiait pas assez à son cœur et à son instinct ? Tel est l’argument de l’écrivain, professeur et médecin Jean Désy dans L’irrationalité nécessaire, qui, sans remettre en question l’importance de la raison et des sciences dans nos vies, estime qu’un peu plus de poésie et de sentiment aiderait l’humanité aux prises avec ses enjeux majeurs actuels, comme la pandémie et le défi climatique.