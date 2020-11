Pourquoi les femmes s’amusaient-elles plus au lit sous le socialisme ?

Un petit essai à saveur révolutionnaire nous arrive ces jours-ci d’un coin inédit : directement des États-Unis. Alors que la campagne électorale bat son plein, et que les suggestions à connotations socialistes ne sont plus, disons, légion, l’ouvrage détonne, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais ne vous laissez pas berner : Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme (traduction française), signé Kristen Ghodsee, est certes fascinant et provocateur politiquement, mais moins coquin qu’il n’en a l’air. Résumé en quatre temps.