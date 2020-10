(Bruxelles) À quelques jours de la présidentielle américaine, une bande dessinée propose une plongée dans l’histoire des États-Unis à travers le portrait de chacun des présidents, de George Washington, le « père fondateur » élu en 1789, à Donald Trump, qui aspire à un second mandat.

« On dit 45 présidents, mais ils ont en fait été 44 », rectifie d’emblée Hervé Bourhis, l’auteur de La Maison-Blanche (Éditions Casterman), puisque l’un d’eux, Grover Cleveland, à la fin du XIXe siècle, a fait deux mandats non successifs. Il est donc compté deux fois comme POTUS (President of the United States) numéros 22 et 24.

Le livre se présente comme une succession de portraits illustrés, fourmillant d’anecdotes sur la vie des présidents, à côté des rappels sur le contexte historique et les guerres traversées.

Le lecteur y apprend que ce même Grover Cleveland, ancien shérif élu une première fois président en 1884, répondait personnellement à chaque appel téléphonique à la Maison-Blanche.

Ou qu’avant lui, John Quincy Adams (Potus #6, fils du #2 John Adams) avait conservé l’habitude de se baigner nu dans le fleuve Potomac, même après son élection.

« Historiquement ça ne raconte pas grand-chose. Pourtant ça signifie qu’à cette époque un président était un homme comme les autres, dont on pouvait s’approcher », dit à l’AFP Hervé Bourhis.

Des États-Unis « on connaît les dix présidents les plus célèbres, mais pas ou peu les autres », ajoute le scénariste et dessinateur français de 46 ans, qui revendique aussi de casser les stéréotypes sur le « Kennedy adoré » ou le « Trump détesté ».

« Quand on dit que Trump est le pire président de l’histoire du pays… Il faut voir. Il y en a eu d’autres des incompétents, corrompus ou complètement hypocrites », s’amuse-t-il.

Religion, origines sociales, nombre d’enfants ; chaque profil présidentiel est disséqué, sans oublier les « First Ladies », dont certaines ont été des conseillères politiques de premier plan.

La Maison-Blanche — Histoire illustrée des présidents des USA est en vente depuis la semaine dernière en France, Belgique, Suisse et au Canada (160 pages).

L’élection présidentielle américaine, qui se tient le 3 novembre, oppose le républicain Donald Trump, 74 ans, au démocrate Joe Biden, ancien vice-président âgé de 77 ans.

Ce dernier est en tête dans les sondages nationaux alors que plus de 70 millions d’Américains ont déjà voté par anticipation.