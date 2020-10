Un livre pour les géants signé Obom

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut découvrir ce que lisent les géants. C’est la chance qu’on a en ouvrant Le petit livre pour les géants, d’Obom, le plus grand album tout carton québécois publié à ce jour (il mesure 61,5 cm sur 40,5 cm). Apparemment incontournable dans les familles de géants, cet imagier contient plus de 600 mots illustrés en français — et une vingtaine en abénaquis.