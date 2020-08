Pour sa 26e édition, le Festival international de la littérature (FIL) rassemblera environ 200 créateurs (écrivains, artistes, etc.) qui participeront aux nombreuses manifestations artistiques, parmi lesquelles on retrouve 13 créations originales, dont Le Cabaret de la résistance, durant lequel on lira des textes engagés sur la scène du Quat’Sous (Evelyne de la Chenelière, Marie-Thérèse Fortin, Elkahna Talbi et Tatiana Zinga Botao sont au nombre des participants).

Nathalie Collard

La Presse

Dans Lettres biologiques, amours interdites, Yannick Villedieu et Céline Bonnier incarneront respectivement le frère Marie-Victorin et sa collègue Marcelle Gauvreau, qui ont entretenu une relation épistolaire secrète durant 10 ans.

Dans Les inoubliés du printemps, créations vidéo signées Benoît Guérin, on remettra de l’avant des ouvrages publiés le printemps dernier, et qui n’ont peut-être pas reçu toute l’attention voulue à cause de la pandémie.

Pas même le bruit d’un fleuve, d’Hélène Dorion (Alto), qui sera lu par son autrice, et Chasse à l’homme, de Sophie Létourneau (La Peuplade), qui sera lu par Émilie Bibeau, sont du nombre.

Enfin, à l’heure de l’apéro, la journaliste, animatrice et autrice Claudia Larochelle tiendra salon au Lion d’or. Au programme, des duos d’auteurs-amis : Émilie Bibeau et Fanny Britt, Tristan Malavoy et James Hyndman, Heather O’Neill et Dominique Fortier sont parmi les invités, et les entretiens pourront être regardés en ligne.

Le FIL se tiendra du 18 au 27 septembre.

> Consultez la programmation complète