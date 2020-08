Avec la rentrée scolaire vient la rentrée… littéraire. Voici notre sélection d’albums, de romans, de bandes dessinées et de documentaires pour enfants et adolescents, parmi les titres attendus cet automne.

Marie Allard

La Presse

« C’est pas moi ! »

« Qui a laissé traîner ses chaussettes ? » demande le papa. « C’est pas moi ! » répondent les enfants. Dur à croire, jusqu’à ce que la famille rencontre le dénommé Pas Moi – qui se défend bien de manquer d’ordre. Franchement drôle, ce nouvel album d’Elise Gravel est plein de monstres et de rebondissements.

Pas moi

Texte et illustrations d’Elise Gravel

Éditions Scholastic

Dès 3 ans (Août 2020)

Ne pas rater sa chance

Une nouvelle élève est arrivée dans la classe de Chloé. Elle porte des chaussures dans la neige et ses vêtements ont l’air vieux. Personne ne lui rend son sourire. Personne n’accepte de jouer avec elle. Ni ce jour-là ni les suivants… Livre coup de poing sur l’intimidation, cet album est signé Jacqueline Woodson, une autrice américaine qui a reçu en 2020 le prix Hans-Christian-Andersen, considéré comme le plus prestigieux au monde en littérature jeunesse.

Un petit geste

Texte de Jacqueline Woodson

Illustrations d’Earl Bradley Lewis

Traduction de Christiane Duchesne

Éditions D’Eu

Dès 5 ans

(Août 2020)

Pour garder son cœur d’enfant

Le papy de Mila lui offre une liste de « bêtises à faire avant de se croire trop grande ». Parmi celles-ci, il y a caresser un mouton, manger un cornet à huit boules et parler à un enfant toujours seul. Il s’agit de la deuxième collaboration entre l’autrice québécoise Mylen Vigneault et l’illustratrice belge Maud Roegiers. Leur album précédent, Le sais-tu ?, a eu un tel succès qu’il a dû être réimprimé.

La liste

Texte de Mylen Vigneault

Illustrations de Maud Roegiers

Éditions Alice jeunesse

Dès 6 ans (Septembre 2020)

Album pour petit géant

La taille de cet imagier (40,5 cm sur 61,5 cm) peut sembler démesurée. Mais c’est parce qu’il est conçu pour les géants ! Au fil de six scènes – forêt, lac, montagne, ferme, ville et mer – sont illustrés plus de 600 mots, dont certains sont traduits en abénaquis (comme awasos, qui signifie ours). De nombreux clins d’œil amusent les grands qui font la lecture aux petits. Derrière le pseudonyme d’Obom se cache Diane Obomsawin, bédéiste et cinéaste d’origine abénaquise.

Le petit livre pour les géants

Texte et illustrations d’Obom

Éditions Comme des géants

Dès 2 ans (Octobre 2020)

Un écureuil à New York

Joey est un écureuil. Avec sa famille, il vit à Central Park. Son travail ? Il nettoie les vitres des immeubles. C’est l’illustrateur québécois Stéphane Poulin, avec ses véritables tableaux à l’huile, qui donne vie à Joey et à ses amis. Un album qui permet d’aller à New York en toute sécurité.

Lucky Joey

Texte de Carl Norac

Illustrations de Stéphane Poulin

Collection Pastel

Éditions L’École des loisirs

Dès 4 ans

(Novembre 2020)

Romans pour enfants

Au refuge d’animaux

Avec leur voisine qui est vétérinaire, Léo et Sofia ont fondé le refuge Chez Angelo. Ils aiment s’occuper des animaux du quartier. Dans ce roman illustré, les deux enfants trouvent un raton blessé. La collection Gecko propose des romans adaptés aux jeunes vivant avec la dyslexie, la dyspraxie ou la dysorthographie. Un autre roman de la collection, Un serpent à sauver, est aussi publié cet automne.

Le raton terrible

Texte d’Émilie Rivard

Illustrations de Mika

Collection Gecko

Éditions Boomerang

Dès 7 ans

(Septembre 2020)

Suspense au chantier

Un soir, dans un chantier de construction, deux adolescents trouvent un sac à dos d’enfant à moitié enterré. À l’intérieur : un t-shirt et une boussole. Écrit par deux grands noms de la littérature jeunesse québécoise, ce roman promet une rentrée frissonnante.

Ça leur apprendra à sortir la nuit

Texte de François Gravel et Martine Latulippe

Collection noire

Éditions La courte échelle

Dès 9 ans (Septembre 2020)

Cirque fantastique

La nouvelle collection Cactus a séduit avec ses titres hilarants, comme Il faut de tout pour faire un monstre et Fiston, je suis devenu une vache. Le cinquième roman Cactus paraît cet automne. Sous sa thématique de cirque se cache un récit qui mêle fantastique, fantaisie et poésie.

Qui veut la peau du Cirque Fantastico ? Texte de Pierre-Alexandre Bonin

Illustrations de Myriam Roy

Collection Cactus

Éditions FouLire

Dès 8 ans (Octobre 2020)

Pour les courageux

Haut comme deux chevaux, il a des boules de feu à la place des yeux. C’est l’Ickabog. Vivant dans les marécages, cette créature trouble le royaume de Cornucopia. Écrit par J. K. Rowling, l’autrice de la série Harry Potter, L’Ickabog a été publié gratuitement en ligne pendant le confinement. Conçu pour être lu à voix haute, ce conte sera publié en novembre, au profit d’associations aidant ceux qui souffrent le plus de la pandémie.

L’Ickabog

Texte de J. K. Rowling

Traduction de Clémentine Beauvais

Éditions Gallimard Jeunesse

Dès 7 ans (Novembre 2020)

Un prix fabuleux

De retour de France, Ti-Guy apprend que les Golden Castors courent la chance de remporter un prix extraordinaire. Remplie d’illustrations et d’effets de typographie, cette série sur le thème du hockey est ultra-populaire. La preuve : l’un des tomes de Ti-Guy La Puck est au 5e rang des livres jeunesse les plus vendus au Québec en 2019.

Ti-Guy La Puck, tome 7 – Le défi des champions

Texte de Geneviève Guilbault

Illustrations de Manuella Côté

Éditions Andara

Dès 8 ans (Novembre 2020)

Romans pour ados

Relation de pizzéria

Jake et Émilie travaillent dans une pizzéria. Jake, 21 ans, est un ancien enfant acteur qui a dérapé. Émilie, 18 ans, est une jeune femme en peine d’amour, qui rêve d’entrer en médecine à l’université. Au fil des soirées, une relation se tisse entre eux. Écrit par l’ancienne athlète de haut niveau en tennis Marie-Christine Chartier, ce roman sera aussi offert en version audio, avec Catherine Brunet et Antoine Pilon à la narration.

Le sommeil des loutres

Texte de Marie-Christine Chartier

Éditions Hurtubise

Dès 16 ans (Août 2020)

Renouer avec Chris

Ce roman clôt le cycle de Chris, le jeune homme dit « en retard » auquel on s’est attachés dans Le boulevard et Au carrefour (gagnant du Prix jeunesse des libraires du Québec 2019, catégorie 12-17 ans). Dans Les avenues, Chris est devenu papa – et il se débrouille assez bien. Il espère le retour de sa mère, partie vivre à Vancouver. Cette visite se fera, non sans séquelles.

Les avenues

Texte de Jean-François Sénéchal

Collection Leméac jeunesse

Éditions Leméac

Dès 14 ans (Août 2020)

Le coup du siècle

Lucy Wolvérène, 17 ans, a été arrachée à sa communauté. En 1907, à Québec, elle vit de vols et prépare le coup du siècle. Ce récit d’aventures est à la fois historique et fantastique. Son autrice, Sandra Dussault, signe notamment la sympathique série pour enfants Justin et les malcommodes.

Lucy Wolvérène, tome 1 – Les cristaux d’Orléans

Texte de Sandra Dussault

Collection Magellan

Éditions Québec Amérique

Dès 14 ans (Octobre 2020)

Nouveau départ

Après sa tentative de suicide, Émile doit aller vivre dans un centre spécialisé. Pas d’accord au départ, Émile en vient à réfléchir et à changer. Ce roman est un hors-série de la collection Le journal de Dylane, dont plus de 100 000 exemplaires ont été vendus.

Le journal d’Émile – Machine à gommes

Texte de Marilou Addison

Collection Le journal de Dylane, tome 11 1/2 (hors-série)

Éditions Boomerang

Dès 13 ans (Novembre 2020)

Méfiez-vous du centre d’achats

Dans le très réussi Prisonniers du gym, Éliott sauvait sa famille d’appareils ensorcelés – les vélos stationnaires forçaient leurs utilisateurs à pédaler et la monitrice de Zumba était devenue une zombie. Cette fois encore, Éliott doit se servir de son intelligence pour aider les siens. Une affichette les avait avertis : « Quiconque sera toujours dans le centre d’achats à 17 heures risque d’y être prisonnier pour l’éternité. »

Prisonniers du centre d’achats

Texte de Mathieu Fortin

Collection Zèbre

Éditions Bayard Canada

Dès 11 ans (Novembre 2020)

Bandes dessinées

Toute une entrée au secondaire

Nathalie a une mauvaise surprise (c’est un euphémisme !), le jour de sa rentrée au secondaire. Elle n’avait jamais eu l’impression d’être douée, stylée ou sportive. Mais là, Nat apprend qu’elle n’est même plus assez cool pour sa meilleure amie. Une bande dessinée pour donner confiance aux ados.

Nat (tout court)

Scénario et dessins de Maria Scrivan

Éditions Scholastic

Dès 8 ans (Septembre 2020)

Encore et encore et encore

Les amateurs de Game Over le savent : cette bande dessinée efficace se déroule dans un drôle de jeu vidéo. On y trouve une princesse, un petit héros et des créatures. À chaque fin de page, c’est la défaite, d’où le Game Over. Paradoxe : la série a une vie si longue que son 19e tome paraît.

Game Over, tome 19 – Beauty Trap

Scénario et dessins de Midam, Adam et Patelin

Éditions Dupuis

Dès 7 ans

(Septembre 2020)

Philo d’enfant

Emy, Titi, Ted et Philou, ce sont les Oizofilos. De drôle d’oiseaux aux nez de carottes, qui se posent des questions : « Se tromper, c’est grave ou non ? », « Y a-t-il des jouets réservés aux filles ou aux garçons ? », « C’est quoi, le respect ? ». Conçue en partenariat avec l’Institut philosophie citoyenneté jeunesse de l’Université de Montréal, cette bande dessinée (aussi publiée dans le magazine Les Explorateurs) donne des pistes de réflexion.

Les Oizofilos – Pause philo

Texte de Karine Gottot

Illustrations de Mathieu Lampron

Éditions Bayard Canada

Dès 7 ans (Septembre 2020)

À Cuba avec Léa

On peut rêver à l’eau turquoise et à la plage de sable fin… Comme celle de Varadero, à Cuba, où l’ultra-populaire Léa est en vacances avec sa famille. Ce qui n’est pas toujours paradisiaque. Conséquence : Léa va prendre des résolutions.

La vie compliquée de Léa Olivier, tome 8 – Tornades

Scénario d’Alcante

Dessins de Ludo Borecki

D’après le roman de Catherine Girard-Audet

Éditions Les Malins Dès 10 ans (Novembre 2020)

C’est l’histoire d’un petit dinosaure

Voilà la suite des aventures de Rex, le petit dinosaure bleu qui cherche ses origines. Cette bande dessinée fantastique est toujours pleine d’action.

Aventurosaure, tome 3 – L’oracle de Trïasio

Scénario et dessins de Julien Paré-Sorel

Éditions Presses Aventure

Dès 8 ans

(Novembre 2020)

Documentaires

Réduire les déchets

Québec Amérique propose une nouvelle collection sur l’environnement, qui se veut positive, constructive et éducative. Les déchets permet de comprendre comment réduire ces objets et matières qui nous envahissent. Un deuxième tome, L’eau, sera aussi lancé le 25 août.

Les déchets

Texte de Joliane Roy, consultant Félipe Laliberté

Illustrations de Marc Chouinard et d’Anouk Noël

Collection Sa(voir) l’environnement

Éditions Québec Amérique

Dès 5 ans (Août 2020)

Pas froid aux yeux

Émilie Fortin-Tremblay a vécu la ruée vers l’or, en 1894. La reporter Nellie Bly a fait le tour du monde en 72 jours. Alexandra David-Néel a parcouru les montagnes de l’Himalaya. Quant à Ynes Mexia, elle a été l’une des botanistes les plus actives en Amérique du Nord. Ce documentaire fait découvrir le destin de quatre femmes qui n’avaient pas froid aux yeux.

Quatre filles intrépides

Texte d’Emmanuelle Bergeron

Illustrations de Caroline Merola

Collection Ma petite vache a mal aux pattes

Soulières éditeur

Dès 9 ans (Septembre 2020)

Idole actuelle

Félix Auger-Aliassime mesure 193 cm. Il n’est pas seulement grand de taille : c’est un grand joueur de tennis. Cette biographie permet d’en apprendre plus sur l’un des plus beaux espoirs du tennis international, né à Montréal il y a 20 ans.

Raconte-moi Félix Auger-Aliassime

Texte de Johanne Mercier

Éditions Petit homme

Dès 9 ans (Octobre 2020)

Parlez-moi d’amour

Voilà qui tombe à point, en cette époque trouble. C’est quoi, l’amour ? C’est le respect de soi, des autres, de la nature. C’est l’art et la justice sociale, répondent Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling. Hybride, ce documentaire contient de la poésie, des micronouvelles et des réflexions. Les deux titres précédents du duo ont prouvé leur singularité et leur utilité : Pourquoi les filles ont mal au ventre ? (lauréat du prix Espiègle 2018) et J’ai mal et pourtant, ça ne se voit pas… (Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 2019).

C’est quoi l’amour ? Texte de Lucile de Pesloüan

Illustrations de Geneviève Darling

Collection Griff

Éditions de l’Isatis

Dès 11 ans (Octobre 2020)

Le petit Maurice Richard

Après La petite fille qui devint La Bolduc, un album aux charmantes illustrations pastel qui initiait les enfants à la première autrice-compositrice-interprète du Québec, Lucie Papineau et Caroline Hamel récidivent. Cette fois, elles se sont penchées sur le berceau d’un joueur de hockey important, Maurice Richard.

La légende de Maurice Richard, le petit garçon qui devint le Rocket

Texte de Lucie Papineau

Illustrations de Caroline Hamel

Éditions Auzou

Dès 4 ans (Octobre 2020)