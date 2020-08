Le personnage de la trilogie La bête, imaginée par David Goudreault, prendra vie au petit écran.

LA PRESSE

De passage à l’émission Sucré salé mercredi, sur les ondes de TVA, l’auteur a dévoilé qu’une série télé était actuellement en développement.

C’est l’un de ses amis, le réalisateur Simon Sauvé, qui pilote le projet. « Il respecte tellement bien l’esprit de mon œuvre que j’éclate de rire et que je regrette de ne pas y avoir pensé », a mentionné l’auteur au sujet des frasques que vivra le personnage dans la série.

Les trois tomes qui composent la trilogie de David Goudreault, La bête à sa mère, La bête et sa cage et Abattre la bête, publiés entre 2015 et 2017, ont connu un succès à la fois critique et populaire.