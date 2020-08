Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Marie Allard

La Presse

Pour les petits : libérer la sirène en soi

Alors qu’il est dans le métro avec sa grand-mère, Julian voit trois sirènes. Trois sirènes aux longs cheveux colorés, portant de grandes boucles d’oreilles. Une fois rentré à la maison, alors que sa grand-mère est occupée ailleurs, Julian se drape dans les rideaux et met une fougère sur sa tête, pour devenir une sirène. À la fois coloré et lyrique, cet album a gagné plusieurs prix (en version originale anglaise). C’est un parfait clin d’œil à Fierté Montréal, qui débute ce jeudi.

Julian est une sirène, texte et illustrations de Jessica Love, traduction de Sylvie Goyon, éditions Pastel L’École des loisirs

Pour le primaire : Tour du chapeau

PHOTO FOURNIE PAR ÉDITIONS FOULIRE Victor, tome 4 : Veux-tu être ma blonde ?, texte d’Yvon Brochu, illustrations de Philippe Germain, éditions FouLire

Victor, 12 ans, joue au hockey dans l’équipe des Panthères, avec ses amis Roselyne et Roberto. Amoureux de Roselyne, Victor veut lui demander si elle veut être sa « blonde ». Mais quand il essaie, il lui demande plutôt si elle veut… de l’eau. Ultra sympathique, l’univers de Victor est dépeint habilement : on aime son père amateur de Johnny Cash, sa petite sœur perspicace et tendre, sa Roselyne vite sur ses patins et son ami Roberto, d’origine cubaine. Un bon roman pour rigoler et s’émouvoir, à hauteur de préadolescent.

Victor, tome 4 : Veux-tu être ma blonde ?, texte d’Yvon Brochu, illustrations de Philippe Germain, éditions FouLire

Pour les ados : À la recherche de Mike

PHOTO FOURNIE PAR LA COURTE ÉCHELLE Où es-tu ?, texte de Shari Green, traduction d’Andrée Poulin, éditions La courte échelle

Cara et sa famille ont eu 10 minutes. Dix minutes pour faire leurs bagages et évacuer leur maison. Les incendies de forêt qui leur piquaient la gorge depuis plusieurs jours étaient trop près. Il a fallu abandonner Mike, le chien de Cara, qui s’est sauvé au lieu d’attendre. Réfugiée dans une autre ville, Cara se met en tête de retrouver Mike. Émouvant, ce roman en vers libres de l’autrice de Colombie-Britannique Shari Green nous fait vivre la réalité des familles déplacées par les incendies. C’est comme si on tenait la main de Cara.

Où es-tu ?, texte de Shari Green, traduction d’Andrée Poulin, éditions La courte échelle

Bande dessinée : Un moineau à l’école

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La grande métamorphose de Théo, scénario de Marzena Sowa, dessins de Geoffrey Delinte, éditions La Pastèque

Un petit oisillon, le sixième du nid, manque de nourriture et d’attention. Il rêve si fort de devenir humain que… cela se produit. Théo, un garçon ordinaire, se réveille le lendemain en tant que moineau. Seule bizarrerie : ni ses parents ni ses enseignants ne s’en rendent compte. Jusqu’au moment où il croise un garçon-lion et une fille-moustique. Divertissante et pleine de poésie, cette bande dessinée donne envie de redécouvrir notre monde avec des yeux d’oiseau.

La grande métamorphose de Théo, scénario de Marzena Sowa, dessins de Geoffrey Delinte, éditions La Pastèque

Documentaire : Tout sur Billie

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Billie Eilish, la biographie non officielle, texte d’Adrian Besley, traduction de Lauriane Crettenand et Félix Huet, éditions Albin Michel

Billie Eilish – ce sont ses deux prénoms, son nom de famille est O’Connell – est la première artiste née au XXIe siècle à figurer au Billboard 200, aux États-Unis. Ce n’est pas rien. Véritable idole de nombreux jeunes, Billie l’anticonformiste a droit à une biographie assez conventionnelle. On y suit son enfance, alors qu’elle est scolarisée à domicile à Los Angeles par deux parents comédiens, ses débuts en danse et en musique, etc. Sans cacher les moments sombres de la jeune femme, cette bio de 243 pages a un ton dithyrambique qui plaira aux fans – et agacera les mélomanes plus nuancés.

Billie Eilish, la biographie non officielle, texte d’Adrian Besley, traduction de Lauriane Crettenand et Félix Huet, éditions Albin Michel