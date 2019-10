Le Salon du livre de Montréal a dévoilé au compte-gouttes, depuis deux semaines, ses invités d’honneur.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Tous les noms sont désormais connus : Enki Bilal, auteur et illustrateur français ; Fanny Britt, dramaturge et écrivaine ; Jean-Paul Daoust, auteur et poète ; Tristan Demers, bédéiste et auteur ; Antonine Maillet, autrice acadienne ; Andrée Poulin, autrice jeunesse ; Sheila Watt-Cloutier, militante et essayiste inuite ; et finalement l’auteur, militant et rappeur Webster.

La programmation officielle sera dévoilée le 29 octobre prochain.

Consultez le site du Salon du livre de Montréal : https://www.salondulivredemontreal.com/