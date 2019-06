Fugues d'Arthur H: fuguer, de mère en fils ★★★½

Le chanteur Arthur H s'est prêté au jeu de l'autoportrait dans ce petit livre publié dans la collection Traits et portraits chez Mercure de France.

Les six jeunes voulaient se construire un radeau pour fuir à Tahiti (!), ils ont échoué pendant plusieurs mois dans un village corse, période pendant laquelle Nicole a découvert sa force et son unicité.

Un livre qui se lit comme un roman tellement ce qu'y raconte le fils de Jacques Higelin est rocambolesque et romanesque, de surcroît avec une plume fine et vivante.

Sa fugue fait ensuite écho à celle du jeune Arthur en 1982, événement qui a changé sa vie comme celle de sa mère 24 ans plus tôt.

Photos d'archives, extraits de lettres empreintes de naïveté et d'amour, sens du récit bien mené, Fugues est un conte rempli de sensibilité où l'on sent le souffle d'un vent salvateur, et pendant lequel l'auteur se permet même une (étrange) conversation avec Bach, grand maître de la fugue s'il en est un.

Si vous avez déjà rêvé de tout quitter avec une petite valise, ou si vous avez envie de découvrir un pan du monde intérieur de cet Arthur H toujours si mystérieux, ce livre est pour vous.

★★★½

Fugues. Arthur H. Mercure de France. 188 pages.