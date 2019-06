Dix polars à découvrir cet été

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Ces dix polars aux intrigues captivantes vous donneront le goût d'étirer vos vacances tout l'été ! À lire entre deux saucettes dans la piscine.

Quand l'indignation vire au meurtre

Marc-André Chabot s'est fait connaître comme réalisateur et concepteur (L'enfer c'est nous autres, Deux hommes en or). Dis-moi qui doit mourir est son premier roman, et ce suspense pose une question morale : comment - et, surtout, peut-on - choisir cinq personnes à qui enlever la vie ? C'est le dilemme auquel doit faire face Antoine, qui, depuis qu'il a été frappé par un drame, enrage devant les injustices de ce monde, qui font que les salauds s'en sortent, toujours. Justement, un caïd un brin psychopathe lui offre ce « cadeau » après que le protagoniste lui eut sauvé la vie. Que fera-t-il ? Dis-moi qui doit mourir Marc-André Chabot Libre Expression 392 pages Suspense scandinave haletant

Camilla Grebe est la figure de proue du polar scandinave ; son premier roman, Un cri sous la glace, a connu un succès mondial et son deuxième, Le journal de ma disparition, a remporté le prix du meilleur polar scandinave. Dans L'ombre de la baleine, un duo de policiers, Malin et Mandred, doit résoudre un mystère sordide, celui de quatre cadavres de jeunes hommes qui échouent sur les côtes de l'archipel de Stockholm. Dans un récit à triple narration qui brouille sans cesse les pistes, l'autrice nous entraîne dans une enquête haletante aux retournements surprenants. L'ombre de la baleine Camilla Grebe Calmann-Lévy 450 pages Petits meurtres à New York

Pour célébrer son 70e anniversaire, les Mystery Writers of America - qui décernent chaque année les Edgar Allan Poe Awards - ont mandaté Mary Higgins Clark pour une édition spéciale qui réunit 17 nouvelles se déroulant toutes à New York, à différentes époques, d'Union Square à Central Park, en passant par Hell's Kitchen et l'Empire State Building. Meurtres à Manhattan débute d'ailleurs par une nouvelle de celle qu'on surnomme « la reine du suspense », La robe à cinq dollars. Espionnage, mafieux, escrocs, disparitions, rivalités... Une lecture parfaite pour les bords de plage, à déguster une nouvelle à la fois. Meurtres à Manhattan Présenté par Mary Higgins Clark Albin Michel 350 pages Une nouvelle héroïne pour Connelly

Avec sa trentaine de romans vendus à des millions d'exemplaires, Michael Connelly n'est plus à présenter. Et le voilà de retour avec En attendant le jour, qui introduit sa première héroïne féminine, Renée Ballard, personnage d'inspectrice qui n'a pas froid aux yeux. Vivant dans une tente plantée sur Venice Beach avec son chien, reléguée au quart de nuit dans un commissariat d'Hollywood, Ballard n'a jamais le loisir de mener ses enquêtes à terme. Mais elle refusera de laisser tomber deux affaires particulièrement sordides, quitte à travailler de jour, bousculant l'ordre établi et la hiérarchie. Ira-t-elle au bout de ses enquêtes, malgré l'épuisement qui fait remonter son passé tortueux ? En attendant le jour Michael Connelly Calmann-Levy 420 pages Chasse à l'homme en terres norvégiennes

Jørn Lier Horst est un ancien inspecteur de police, et il est parmi les auteurs les plus lus en Norvège. L'usurpateur est le neuvième tome de sa série racontant les enquêtes de William Wisting. Ici, deux meurtres en apparence non liés - un homme mort depuis quatre mois trouvé devant son téléviseur et un autre trouvé en forêt avec, sur un prospectus, les empreintes d'un tueur en série américain recherché par le FBI et connu sous le nom de l'Étrangleur des autoroutes - mèneront Wisting et sa fille journaliste Line dans une incroyable chasse à l'homme dans une Norvège froide et ensevelie sous la neige, à quelques jours de Noël... L'usurpateur Jørn Lier Horst Gallimard (Série Noire) 448 pages Héritière du trône... et espionne !

Romancière britannique prolifique, Janet Quin-Harkin s'est surtout fait connaître sous son pseudonyme Rhys Bowen avec ses romans policiers. Sa série The Royal Spyness, qui compte une dizaine de tomes, met en scène Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugenie, 34e héritière du trône, dans les années 30. Les traductions françaises des deux premiers tomes arrivent simultanément en librairie et présentent le délicieux personnage au lectorat d'ici. Dans le premier, Lady Victoria, complètement fauchée, arrive à Londres et devient l'espionne de la reine, ce qui nous entraîne dans une série d'aventures. Une série qui plaira aux passionnés de royauté. Quand l'humour rencontre le mystère ! Son espionne royale mène l'enquête - Tome 1 Son espionne royale et le mystère bavarois - Tome 2 Rhys Bowen Robert Laffont/La Bête Noire 360 et 384 pages Le dîner est servi !

Ce dîner, peu ragoûtant, prend la forme d'une tête de cochon sanglante, déposée dans le lit du juge Moratschek. Un événement qui amène le commissaire Franz Eberhofer, personnage créé par l'autrice allemande Rita Falk, sur la piste d'un psychopathe plus qu'inquiétant : le Dr Küstern, qui s'est échappé de prison, et pour qui l'heure de la vengeance a sonné... Après Choucroute maudite et Bretzel Blues, découvrez avec Pression fatale pourquoi cette série policière un brin délirante remporte un succès inouï en Allemagne. Pression fatale Rita Falk Éditions Mirobole 256 pages Combattre ses démons

Annabelle, premier roman de la Suédoise Lina Bengtsdotter, s'inscrit parfaitement dans la lignée du roman noir scandinave, en pleine effervescence. Le polar suit une trame somme toute classique dans une intrigue bien ficelée : une adolescente disparue dans un village perdu de la Suède, une inspectrice, Charlie Lager, exilée à Stockholm, qui retourne dans son patelin natal pour résoudre l'enquête et qui doit, du même coup, faire face à ses démons. Avec plus de 100 000 exemplaires vendus en Suède, l'autrice s'est vite hissée au rang de révélation littéraire, et une suite aux aventures de Charlie est déjà annoncée. Annabelle Lina Bengtsdotter Éditions Marabout 321 pages Sanglante course au pouvoir

L'auteur et journaliste italien Roberto Saviano s'est spécialisé dans la description très juste du milieu mafieux - il vit même sous protection policière permanente depuis la publication du roman-enquête Gomorra, en 2006. Baiser féroce est le deuxième volet d'un diptyque amorcé avec Piranhas, son premier essai à la fiction, dans lequel Saviano poursuit sa plongée dans l'univers criminel napolitain. On retrouve le personnage de Nicolas, dit Maharaja, qui a juré de se venger après les événements tragiques qui scellent la fin de Piranhas. S'ensuit une sanglante course au pouvoir dans le monde violent des « baby gangsters », où les alliances se font et se défont à coups de liasses d'argent. Baiser féroce Roberto Saviano Gallimard 400 pages Huis clos dangereux

