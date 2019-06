Les propos de la romancière Christine Angot sur l'esclavage choquent

Agrandir

« Le but avec les juifs pendant la guerre, cela a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer, et ça introduit une différence fondamentale [...] avec l'esclavage des noirs [...] où c'était exactement le contraire. L'idée c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, qu'ils soient en bonne santé, pour pouvoir les vendre et qu'ils soient commercialisables », a déclaré Christine Angot.

PHOTO JEAN LUC BERTINI, FOURNIE PAR PASCO