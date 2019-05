La BD célébrée au Festival BD de Montréal

Au programme : tables rondes, expositions (dont une consacrée au Québec dans la BD internationale), ateliers divers et rencontres avec des bédéistes d'ici et d'ailleurs.

Seront notamment sur place Delaf et Dubuc (Les Nombrils), Yoann (Spirou et Fantasio), Julie Rocheleau (Betty Boob) et Charles Forsman, dont le roman graphique The End of the F***ing World a été adapté sur Netflix.

Un coin bibliothèque sera aussi aménagé. L'entrée est gratuite.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche au parc La Fontaine.

Consultez la programmation : https://www.fbdm-montreal.ca/