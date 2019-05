L'écrivain américain Herman Wouk meurt à 103 ans

HILLEL ITALIE Associated Press New York

L'agente littéraire Amy Rennert a indiqué que M. Wouk était mort dans son sommeil tôt vendredi matin dans sa maison de Palm Springs, en Californie.

Herman Wouk avait remporté le prix Pullitzer pour son roman de 1952, The Caine Mutiny, qui met en scène le capitaine Queeg, un commandant devenu fou.

Il a aussi écrit la saga militaire The Winds of War (Le souffle de la guerre) et War and Remembrance (Les orages de la guerre), qui avait été adaptée dans une minisérie télé très suivie dans les années 1980.

Pendant sa carrière, l'auteur de confession juive a aussi été inspiré par ses valeurs religieuses. Le livre Marjorie Morningstar, publié en 1955, fut l'un des premiers romans sur la vie juive qui s'est vendu à un million d'exemplaires.