Michael Wolff publiera un nouveau livre sur Trump

Premier d'une série de livres consacrés à Donald Trump dans son rôle de président des États-Unis, Fire and Fury : Inside the Trump White House a été publié début janvier 2018 et s'est vendu à plus de quatre millions d'exemplaires dans le monde.

Il évoque la campagne présidentielle du promoteur immobilier et sa première année de présidence. S'appuyant sur des dizaines de témoignages, l'ouvrage décrit un Donald Trump incompétent, qui n'en fait qu'à sa tête.

Le président lui-même a qualifié ce récit de « tissu de mensonges » et de « bidon ».