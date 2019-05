Dites-lui que je l'aime: une femme qui fuit

Dans Dites-lui que je l'aime, sa plume devient beaucoup plus personnelle. Elle y raconte son enfance avec sa mère, l'actrice Dominique Laffin, morte subitement à l'âge de 33 ans. Actrice-culte - elle a brillé dans les films de Doillon, Sautet, Miller, etc. -, elle était aussi une mère non conventionnelle : abus d'alcool, comportements erratiques, absences prolongées et rendez-vous manqués... Sa fille, qui n'avait que 12 ans à sa mort, en garde un souvenir pour le moins amer.

Pendant des années, la jeune Clémentine refusera carrément de se connecter à ses souvenirs d'enfance, sa mémoire choisissant de brosser le portrait le plus sombre possible de cette relation mère-fille déficiente. Aujourd'hui dans la quarantaine et mère à son tour, elle a choisi de faire la paix avec cette mère hors norme.

Ce livre est une quête de réconciliation, dans la lignée de La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette et de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Une magnifique lettre d'amour à une mère imparfaite, juste à temps pour la fête des Mères.

Dites-lui que je l'aime. Clémentine Autain. Grasset. 162 pages.