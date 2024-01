Ève Côté et Pierre-Luc Pomerleau parmi les plus cités

Comme c’est elle qui coanimera avec Cathy Gauthier la 25e édition du Gala Les Olivier, Ève Côté avait assurément déjà inscrit la soirée du 24 mars à son agenda. Mais elle se voyait offrir mardi une deuxième bonne raison de s’y présenter, sous la forme de cinq nominations, dont quatre pour son spectacle Côté Ève.

Le premier one-woman-show de la grande crue s’illustre ainsi dans chacune des quatre principales catégories récompensant des spectacles : Spectacle d’humour de l’année, Metteur en scène de l’année (Joël Legendre), Concepteur visuel de l’année (Julie Lafortune et Charles Morin) et Auteur de l’année/Spectacle d’humour.

Fait aussi amusant qu’attendrissant : Ève Côté partage cette nomination non seulement avec les auteurs patentés que sont Danis Durocher et Jean-Christian Thibodeau, mais également avec son frère, Jean-Michel Côté, avec qui elle a pondu le premier jet de son spectacle, en trois jours, au camp de chasse de leur père.

La fière Gaspésienne se distingue aussi dans la catégorie Capsule ou sketch radio humoristique de l’année pour son segment sur le syndrome prémenstruel offert sur les ondes de la matinale de Rouge.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Luc Pomerleau en 2019

Moqueur polyglotte de Pierre-Luc Pomerleau compte parmi les œuvres retenues dans les quatre mêmes catégories liées à la scène. Enfant du siècle de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Jaune de Daniel Grenier et Live de Simon Gouache complètent la prestigieuse catégorie du Spectacle d’humour de l’année.

C’est cependant à l’humoriste et bédéiste (Dessine bandé) Alex Lévesque que revient le haut du pavé, lui dont le nom apparaît à cinq reprises dans trois catégories, dont Capsule ou sketch web humoristique de l’année (deux fois) ou Texte de l’année : série télé ou web humoristique (pour la série de Noovo Entre deux draps, une nomination que se divisent pas moins de 19 auteurs).

La catégorie la plus fiable

Historiquement, la catégorie de la Découverte de l’année s’avère la plus fiable de la soirée. Consultez la liste de ceux et celles qui y ont triomphé et vous y trouverez bien peu d’humoristes ne comptant pas toujours parmi les plus populaires au Québec, dont Martin Matte, Louis-José Houde, André Sauvé et Maude Landry (seuls Crampe en masse et Christopher Williams échappent à la règle).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Michelle Desrochers est en lice pour l’Olivier de la Découverte de l’année.

Le prochain élu ne devrait pas dépareiller ce club sélect, dans la mesure où il réunit cinq brillants créateurs, qui pourrait tous l’emporter sans qu’il n’y ait matière à scandale, parmi lesquelles trois femmes, Suzie Bouchard, Mégan Brouillard et Michelle Desrochers, une drag queen, Mona de Grenoble, et un bon diable, Tommy Néron.

Cette compétition relevée n’est pas sans rappeler la cérémonie de 2015 qui, dans cette même catégorie, avait vu triompher Katherine Levac face à Virginie Fortin, Mariana Mazza, Fabien Cloutier et Pierre-Luc Pomerleau.

Les femmes sont aussi à majorité dans la catégorie Capsule ou sketch radio humoristique de l’année. Suzie Bouchard, qui cumule quatre citations, s’y trouve en compagnie de Vanessa Destiné, pour leur « Combat de wokes » présenté au micro de La (journée) est encore jeune sur ICI Première.

Quelques absents

Ce sont en tout 21 trophées à l’effigie de Monsieur Guimond qui seront décernés le 24 mars, dont onze durant la distribution relayée par ICI Télé et dix lors du Gala de l’industrie, webdiffusé le même jour, en après-midi. La catégorie du Spectacle d’humour/Meilleur vendeur de l’année, en jachère depuis la pandémie, sera ressuscitée.

Au chapitre des incongruités : la presque absence d’Un garçon pas comme les autres de Jean-Sébastien Girard, un premier spectacle unanimement salué par la critique, seulement présent dans la catégorie du Concepteur visuel de l’année (Robin Kittel-Ouimet).

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Un garçon pas comme les autres de Jean-Sébastien Girard

Autres étonnements : L’involution de l’inimitable Maude Landry n’apparaît que dans la catégorie du Metteur en scène de l’année (Guillaume Lambert) et Grâce, de la tout aussi inimitable Christine Morency, qui n’apparaît que dans la catégorie Meilleur vendeur.

La populaire humoriste pourrait cependant repartir avec l’Olivier de l’année, à moins que Mathieu Dufour, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Arnaud Soly ou Mike Ward ne le lui ravissent. Étrangement, aucun des comiques en lice pour l’Olivier du Spectacle d’humour de l’année ne figure dans cette importante catégorie.

Présenté par l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, le Gala Les Olivier se tenait pour la première fois en 1999 avec à sa barre, Lise Dion, une soirée qu’elle avait quittée avec, dans sa sacoche, l’Olivier de l’Humoriste de l’année.

Elle pourrait, vingt-cinq ans plus tard, ajouter une autre statuette à sa vaste collection, son spectacle Chu rendue là, pourtant lancé en 2018, étant parvenu à se frayer un chemin dans la catégorie Meilleur vendeur, ce que l’on devine un baume pour la grande dame du rire, qui a dû interrompre sa tournée d’adieu en novembre dernier à la suite d’un infarctus.