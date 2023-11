(Londres) La BBC a annoncé mardi que deux autres personnes se sont plaintes de Russell Brand depuis que la chaîne a lancé une enquête sur le comportement de l’acteur et humoriste.

Sylvia Hui Associated Press

La BBC faisait le point sur son enquête après que les médias britanniques eurent publié en septembre les allégations de quatre femmes selon lesquelles elles avaient été agressées sexuellement par Brand entre 2006 et 2013, au sommet de sa renommée.

L’artiste de 48 ans a nié les allégations.

L’humoriste a travaillé comme présentateur radio à la BBC de 2006 à 2008. La chaîne dit avoir enregistré un total de cinq plaintes, dont deux personnes qui ont fait part de plaintes et d’inquiétudes pendant que Brand y travaillait et à nouveau après son départ de la société.

Une autre personne a déposé une plainte distincte après le départ de Brand, et deux autres personnes se sont manifestées depuis que la BBC a lancé son enquête en septembre.

Peter Johnston, le directeur des plaintes éditoriales du radiodiffuseur, n’a pas précisé la nature des dernières allégations. Mais son site d’information a rapporté qu’elles « sont liées à sa conduite sur le lieu de travail et ne sont pas de nature sexuelle grave ».

Les plaintes contre Brand, publiées en septembre par les journaux The Times et Sunday Times et dans un documentaire de Channel 4, incluent des allégations selon lesquelles Brand aurait agressé sexuellement une femme au cours d’une relation avec lui alors qu’elle avait 16 ans. Une autre femme affirme que Brand l’a violée à Los Angeles en 2012. Les accusatrices n’ont pas été nommées.

Faisant référence aux allégations de l’une des femmes selon lesquelles Brand aurait utilisé des voitures de la BBC pour la conduire de l’école à son domicile lorsqu’elle avait 16 ans, la chaîne a déclaré qu’elle ne disposait plus de ses enregistrements de réservations de voitures à cette époque.

Les enquêtes sont toujours en cours.

« Bien que mon travail ne soit en aucun cas terminé et que je ne puisse donc pas encore tirer de conclusions, il semblerait qu’aucune mesure disciplinaire n’ait été prise contre Russell Brand lors de son engagement avec la BBC en 2006-8 avant son départ de la BBC », a indiqué M. Johnston.

Deux forces de police britanniques, la police métropolitaine et la police de Thames Valley, ont lancé des enquêtes contre Brand après la publication des allégations.

Brand a publié une déclaration affirmant que ses relations étaient « toujours consensuelles ».