L’automne permettra la rencontre du public avec des valeurs sûres en humour, mais aussi avec quelques nouvelles têtes.

Marie-Josée R. Roy Collaboration spéciale

Le retour des vétérans

Trois routiers dont les années de carrière s’additionnent en décennies reviennent nous conter fleurette dans leur style propre.

Dans l’écurie de personnages de Daniel Lemire, Oncle Georges est devenu influenceur et Ronnie est retourné chez ses parents pendant la pandémie ; jamais lassé des planches après 40 ans de levers de rideau, l’humoriste le plus cité après Yvon Deschamps à titre d’inspiration chez ses jeunes héritiers spirituels commente toujours les tendances sociales et politiques dans son nouveau rendez-vous.

Laurent Paquin rapplique avec un cinquième one man show, Crocodile distrait, appellation bédéesque reflétant apparemment moyennement le ton baveux installé avec son précédent effort, Déplaire (très bien accueilli à sa sortie, en 2017), que l’as du stand-up souhaite insuffler à son propos. Sa thématique ? Le bonheur.

Quant à Jean-Thomas Jobin, le nom de son quatrième opus, Dix stricts trente thés un (déconstruction de District 31), laisse entendre que son muscle absurde est encore très vigoureux.

Daniel Lemire, Nouveau spectacle – 40 ans de carrière, première montréalaise le 3 octobre, à la Cinquième Salle de la Place des Arts

Laurent Paquin, Crocodile distrait, première montréalaise le 14 novembre, à l’Olympia

Jean-Thomas Jobin, Dix stricts trente thés un, première montréalaise le 2 novembre, à l’Olympia

Un dernier tour et s’en ira

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lise Dion

L’époque est au décret « d’ultimes tournées » pour beaucoup d’artistes. La bien-aimée Lise Dion franchit ce cap important avec les dernières représentations de son quatrième one woman show, Chu rendue là, qu’elle roule depuis 2018 et qui est déjà plébiscité de plus de 250 000 billets vendus (ses précédentes productions, en 1997, 2002 et 2011, avaient toutes été couronnées triple platine, pour 300 000 billets écoulés, et au-delà).

La plus célèbre des ex-employés du défunt Dunkin’ Donuts avait publiquement évoqué, l’an dernier, son intention d’arrêter spectacles et tournées à la fin de ce chapitre, soucieuse de prendre soin d’elle et de sa santé, ce qu’on ne pourra certainement pas lui reprocher après des années d’un tel labeur, à 68 ans bientôt sonnés (le 18 septembre). Elle n’a toujours pas changé d’idée. Les projecteurs s’éteindront définitivement le 22 décembre, à L’Étoile de Brossard. Nul doute que « notre » Lise partira la tête haute.

Lise Dion, Chu rendue là, fin de tournée

Le vertige de la première fois

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Matthieu Pepper

Trois étoiles montantes vivront bientôt le vertige de « la » première fois en solo.

Sacré Découverte au récent Gala Les Olivier, le trentenaire Matthieu Pepper s’est suffisamment aiguisé le dentier sur toutes tribunes (web, festivals, radio, télévision) pour que les attentes soient élevées devant En attendant la fête au village. L’idéateur, auteur et comédien de la comédie Entre deux draps tend à incarner la masculinité moderne en s’ouvrant sur ses angoisses. L’œil cinglant de Pascale Renaud-Hébert à la mise en scène ne devrait rien gâter.

Avec un intitulé comme Pelote, une Michelle Desrochers mi-figue, mi-raisin, comme on l’a connue dans La soirée est (encore) jeune, Bonsoir bonsoir ! ou Big Brother Célébrités, tricotera du corsé sans vulgarité, enrobé d’une « petite laine » réconfortante.

Le visage de Mike Beaudoin – révélé grâce à ses chroniques à CKOI cet été –, lui, vous est inconnu ? Le jeune papa redoublera d’énergie pour impressionner dans sa carte de visite, Vrai.

Matthieu Pepper, En attendant la fête au village, première montréalaise le 24 octobre, à l’Olympia

Michelle Desrochers, Pelote, première montréalaise le 21 novembre, au Gesù

Mike Beaudoin, Vrai, première montréalaise le 15 novembre, au Club Soda

Côté cour, côté… jardin

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MARTHE LAVERDIÈRE Marthe Laverdière

Coulant un bonheur sans écrans avec « minou », son mari, dans le rang de la Fourche de la petite municipalité d’Armagh, dans Chaudière-Appalaches, l’horticultrice (et massothérapeute, auteure, conférencière…) Marthe Laverdière avait tâté de la notoriété grâce à ses vidéos de jardinage et au succès de sa série de romans Les collines de Bellechasse. Mais la dame au franc-parler a mesuré l’impact de la télé en direct le 12 mars dernier, lors de son passage à Tout le monde en parle, lorsque Guy A. Lepage a annoncé que ses sites web étaient saturés, engorgés de visiteurs pressés de se procurer des billets pour son spectacle d’humour, sitôt l’entrevue terminée. Sous le parrainage de Mario Jean à la mise en scène, l’attachante Marthe racontera simplement les anecdotes rocambolesques ayant jalonné son existence haute en couleur. La survoltée nouvelle sensation pourrait devenir le phénomène de l’année en salle, la plupart de ses guichets affichant déjà fermé.

Marthe Laverdière, Marthe Laverdière fait son show !, première montréalaise le 10 octobre, au Gesù

À deux ou trois, c’est mieux

PHOTO TIRÉE DU SITE DES BRICK & BRACK Les Brick & Brack

S’allier pour davantage de plaisir ou faire route en duo pour une « cause », des talents émergents estiment que l’union propulse haut.

Il se dégagera probablement une impression de comedy club de Surtout Anas, projet collectif d’Oussama Fares, Charles Brunet et Anas Hassouna. Les trois potes, collaborateurs de longue date, jumellent leurs forces pour une séance d’hilarité ouverte sur le monde, où ils offriront numéros individuels et sketchs. Du lot, c’est Surtout Anas qui a rayonné hors de la sphère virtuelle (Club Soly, Big Brother Célébrités 3). Oussama Fares a été comédien dans La tour et Charles Brunet cartonne sur TikTok.

Aussi, le tandem de poètes souverainistes enragés Brick & Brack (Sébastien Tessier et François Ruel-Côté, de la balado Un pays dans l’oreille), toujours fourbu de la défaite référendaire de 1995, entend transmettre ses convictions à qui veut (ou pas) l’entendre, histoire de nous redorer la fleur de lys. La paire rode son matériel en format d’une heure.

Oussama Fares, Charles Brunet et Anas Hassouna, Surtout Anas, première montréalaise le 6 novembre, à l’Olympia

Brick & Brack en rodage cet automne

Coup de Gong !

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le Gong Show fait mouche au Bordel.

Le Gong Show encapsule en happenings de 80 minutes la spontanéité et la liberté permises par l’humour en cabaret. Depuis un an, le concept fait mouche au Bordel : une douzaine de recrues de la relève (de tous âges) proposent un échantillon de leur savoir-faire devant un jury formé du propriétaire des lieux, Charles Deschamps, d’Antoni Rémillard et d’un juge invité (Mike Ward, Rosalie Vaillancourt et Mona de Grenoble y sont passés). Si la prouesse déplaît, on la stoppe d’un coup de gong, et l’apprenti reçoit en toute légèreté les commentaires parfois piquants de ses évaluateurs. Évidemment, on ne se prend pas au sérieux. Capté pour écoute en ligne, le Gong Show a enregistré en juin son 100e épisode au Club Soda. La popularité de l’évènement, rappelant les beaux jours des Lundis des Ha ! Ha ! et d’En route vers mon premier gala Juste pour rire, mousse sans arrêt, comme son nombre d’abonnés sur les plateformes.

Le Gong Show, le mercredi à 21 h 30, au Bordel 2 – Épisodes offerts sur Patreon au coût de 5 $