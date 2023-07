PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Représentant le Québec sur le tapis rouge, Rachid Badouri (notre photo) était également là pour présenter le prix remis à Ronny Chieng. Just for Laughs célèbre sa 41e année d’existence et prendra fin ce samedi avec une dernière série de spectacles intérieurs et extérieurs. « Je regardais Just For Laughs quand j’étais jeune, en Malaisie, a dit Ronny Chieng avant la cérémonie de vendredi. C’était les Olympiques de la comédie pour moi. Y être invité, c’est comme se qualifier pour les Olympiques. On souhaite tous le respect de nos pairs et une connexion à l’histoire de l’humour. Cet évènement permet tout cela. »