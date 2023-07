Géolocaliser l’amour

Un mariage mal assorti

On l’a vu notamment collaborer à plusieurs émissions de télé et jouer dans les séries de fiction qu’il a lui-même écrites. Voici que l’écrivain, dramaturge, metteur en scène et comédien Simon Boulerice ajoute une corde à son arc déjà bien garni avec un spectacle pour la scène tiré de son « roman par poèmes » Géolocaliser l’amour. Une mission périlleuse qui ne convainc qu’à moitié.