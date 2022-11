L’humoriste Mégan Brouillard animera au printemps prochain le spectacle #Stand-up, une tournée des plus populaires Tiktokeurs du Québec, dont Claudie Mercier, Charles-Antoine Des Granges, Martin Lauzon et Nabil Queen.

Marissa Groguhé La Presse

Le spectacle est devenu populaire lors des deux dernières éditions du festival Zoofest et sera maintenant porté sur la route. Zoofest et 1921, Maison de gérance lancent conjointement cet évènement qui prévoit des arrêts à Montréal, Québec, Brossard, Sherbrooke et Trois-Rivières dès le 3 mars 2023.

Tommy Néron, Danick Martineau et Charles Brunet monteront également sur scène. À elles toutes, les sept jeunes vedettes de TikTok du spectacle #Stand-up cumulent plus de 95 millions de mentions J’aime et des millions de vues sur leurs plateformes.

« TikTok est bien plus qu’une mode éphémère, souligne la directrice générale du festival Zoofest & OFF-JFL Isabelle Desmarais. Il s’agit d’un nouvel outil de diffusion qui révolutionne présentement l’humour partout sur la planète. Zoofest a comme mission de dénicher le talent et sur TikTok, nous avons trouvé des humoristes incroyables qui, une fois l’écran traversé, continuent de briller. »

Les billets pour #Stand-up sont en vente dès vendredi.