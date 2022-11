Critique

Les 8 péchés capitaux : curieux spectacle

Pour son retour au stand up, après une absence de 25 ans, on ne reprochera pas à l’acteur de talent et animateur vedette Christian Bégin de ne pas avoir pris de risques. Mais son one-man-show, Les 8 péchés capitaux, présenté en première montréalaise mercredi, est inégal et un brin décousu.