Pour son retour au stand up, après une absence de 25 ans, on ne reprochera pas à l’acteur de talent et animateur vedette Christian Bégin de ne pas avoir pris de risques. Mais son one-man-show, Les 8 péchés capitaux, présenté en première montréalaise mercredi, est inégal et un brin décousu.

Jean Siag La Presse

Il y a un thème — les 7 péchés capitaux — qui est le fil rouge du spectacle mis en scène par Chantal Lamarre, et autour duquel Christian Bégin nous raconte toutes sortes d’histoires et d’anecdotes disparates le concernant. Il est question d’orgueil, de paresse, de colère, d’envie, de gourmandise, d’avarice et de luxure. Le huitième péché est le punch du spectacle, donc nous ne divulgâcherons rien ici.

Mais le choix de ses histoires est parfois tellement étrange; surtout, elles sont livrées dans le désordre sur des tons et des couleurs qui s'opposent. Il faut dire que l’humoriste ne maîtrisait pas parfaitement son texte mercredi — il est en début de tournée, c’est vrai. Un télésouffleur se trouvait au milieu de la scène pour l’aider à se retrouver. Vers la fin, il a dû demander à un technicien (censé suivre), de retrouver le passage qu’il livrait…

Parfois, on reconnait bien « notre » Christian Bégin, parfois non, on se demande bien qui est ce monsieur qui nous fait entendre un enregistrement de ses ronflements (pas nécessaire), qui nous confie qu’il se rase le scrotum et la verge (on veut pas savoir) et qu’il est un redoutable bouffeur de nounes (trop d’informations). Mais peut-être qu’on ne connait pas du tout Christian Bégin…

Il est aussi abondamment question de microagressions, que Christian Bégin tourne au ridicule, mais pas toujours de subtile façon. « Si tu veux un safe space, y en a un juste au fond, derrière, ça s’appelle… un taxi. Décâlisse ! » En fait, dans le choix de ses histoires et même dans sa « livraison », Christian Bégin nous fait beaucoup penser à Mike Ward. Et pour son côté impudique et sans filtre à Mariana Mazza.

Mais Bégin n’est ni Ward ni Mazza.

L’humoriste répète ad nauseam qu’il est un quinquagénaire blanc, cisgenre, hétéro, privilégié, qui a tout pour être heureux, mais qu’il ne l’est pas. En tirant sur ce fil-là, il extirpe le meilleur des 8 péchés capitaux. Quand il dit : « c’est crissement fatigant d’être moi », parce que Christian Bégin est un grand anxieux et un overthinker notoire, là, on touche quelque chose de vrai et de drôle. « Même le hamster qui tourne dans ma tête est en burn-out ! ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’acteur, animateur et humoriste Christian Bégin

Idem lorsqu’il raconte, avec beaucoup d'autodérision, le processus (laborieux) auquel il doit s’astreindre pour se faire un sandwich au jambon. « Moi je me rends à Lanaudière pour parler au producteur de porcs, je veux savoir quel genre de vie mon porc a vécue. Est-ce qu’il a été heureux ? Est-ce qu’il a eu des amis ? Et on n’a pas encore parlé des tomates ! J’aimerais tellement être comme vous autres… »

Quand il raconte son échange courriel hilarant avec une femme qui a acheté une de ses tourtières (de ses produits Curieux Bégin), là encore, l’esprit et la répartie de Christian Bégin lui servent à merveille. Et quand il dénonce le déficit de nuances, et notre obsession de tout partager, qu’il s’agisse d’images ou d’opinions (pour recevoir des likes bien sûr), on ne rit pas, mais on le trouve vachement pertinent.

Mais lorsqu’il aborde des sujets comme la masculinité non toxique, le consentement ou les microagressions (risibles dans certains cas bien sûr, il y a matière à rire), il le fait maladroitement, avec une certaine incompréhension ou condescendance. En tout cas, sans grande originalité.

Le dernier segment, sur le 8e péché, rachète un peu ces maladresses. On n’épiloguera pas là-dessus vu que c’est vraiment le clou du spectacle, mais c’est un numéro où l’on retrouve « notre » Christian Bégin, qui peut être abrasif, mais qui est capable de réflexion, de sensibilité, de franchise et de finesse. C’est lui qui est malheureusement absent d’une bonne partie du spectacle.