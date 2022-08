Marie-Mai met en pause sa tournée estivale pour se consacrer à un nouveau défi : l’animation d’un gala d’humour. Elle sera sur scène mardi à Québec dans le cadre du festival ComediHa! pour jouer avec les invités Michel Charette, P.-A. Méthot et Christian Marc Gendron. Et à l’entendre, ça ne l’énerve même pas un tout petit peu : elle veut « triper », sans se prendre pour une humoriste.

Alexandre Vigneault La Presse

« Ce n’est pas comme si je voulais faire de l’humour dans la vie », dit-elle. Sa façon d’aborder ce gala est simple : ne pas faire semblant d’être une comique professionnelle. « Si je pars de là, si c’est Marie-Mai qui est là, que je fais ma job d’animatrice, que j’embarque dans la folie des autres, mais en étant moi, pas en essayant d’être drôle, précise la chanteuse, je pense qu’il y a un naturel qui va s’installer tout de suite. »

Ce n’est pas la première fois qu’elle se frotte à l’univers de l’humour. En décembre dernier, elle a animé l’émission En attendant le réveillon ! avec Antoine Vézina. « C’était la première fois que j’animais un truc où il y avait de l’humour et où il fallait que je fasse de l’humour, et j’ai vraiment aimé ça, raconte-t-elle. J’ai senti un laisser-aller dans l’humour — un humour que j’ai dans la vie, mais que les gens connaissent moins de moi. C’est le fun d’exprimer cette facette-là. »

Elle planche depuis des mois sur ce gala avec l’équipe de scripteurs et les autres artistes invités. « On fait avancer les textes ensemble. On a vu ce qui marche sur papier, mais qui marche moins bien quand c’est moi qui le dis, raconte-t-elle, et comment on fait pour optimiser ça. » Elle sent qu’elle a la confiance de l’équipe, ce qu’elle trouve bien gratifiant.

Marie-Mai n’est pas nouvelle à l’animation. En plus d’avoir été à la barre de Big Brother Célébrités sur Noovo, elle a été vue au micro dans des galas télévisés et à deux reprises lors de la fête nationale à Québec. La grosse différence, cette fois-ci, dit-elle, c’est qu’elle ne pourra pas se fier à un télésouffleur.

Quand tu fais un numéro avec des gens, tu ne peux pas lire. Il faut pouvoir les regarder, que ça ait l’air naturel. Si tu as les yeux rivés en avant pendant qu’il y a quelqu’un à côté de toi qui te parle et qui essaie de faire une joke, ça ne marche pas ! Marie-Mai

Et l’humour a quelque chose d’impitoyable : une blague qui ne résonne pas, ça ne se sent tout de suite. Marie-Mai ne s’en fait pas. Elle assure aimer sortir de sa zone de confort (« C’est comme ça que j’opère », dit-elle) et elle a assez d’années de métier pour faire la part des choses. « Si j’aime ça, moi, c’est un bon départ, établit la chanteuse, et tant mieux si les gens aiment ça. »

20 ans de carrière

Ce gala d’humour est une parenthèse dans un été de festivals qui sera suivi d’une tournée acoustique s’étirant jusqu’en novembre. Marie-Mai ne s’arrêtera pas là : 2023 marquera les 20 ans de sa participation à la première mouture québécoise de Star Académie. Non, elle n’a pas gagné la compétition. Or, deux décennies plus tard, elle est l’artiste de cette cuvée dont la carrière est la plus durable et la plus florissante.

« J’ai le goût de fêter ça en grand », dit-elle à propos de ses 20 ans de carrière. Elle a déjà une vingtaine de chansons en réserve et attendait une bonne raison de se remettre à l’écriture et offrir son septième album, quelques années après Elle et moi, paru en 2018.

C’est le bon moment pour sortir du nouveau stock, pour montrer aux gens où je suis rendue musicalement. Assez de temps a passé depuis le dernier album pour qu’on puisse sentir une évolution, une transition. Et il y en aura toute une ! Marie-Mai

Une transition ? Sa collaboration avec le chanteur country américain Tyler Rich, avec qui elle chante Thinking We’re In Love, serait-elle un indice de la direction qu’elle souhaite prendre ? Pas du tout, répond-elle. « Quand je fais des collaborations, je me fonds au style de l’autre artiste. J’aime me sortir de mon style à moi pour essayer de complémenter celui de quelqu’un d’autre. »

Son prochain album sera différent des autres parce qu’il sera, comprend-on, une synthèse de tout ce à quoi elle a touché ces deux dernières décennies. « Je veux mettre toutes mes facettes sur un seul et même album, explique-t-elle, en faisant en sorte que tout ça se tienne. »

Ce disque et cet anniversaire seront accompagnés de « gros shows ». Une ambition qui n’étonne nullement : Marie-Mai est l’une des rares artistes d’ici à pouvoir s’offrir le Centre Bell, où elle s’est déjà produite 15 fois – un record pour un artiste du Québec. « On veut célébrer ça en spectacle parce que je considère que les shows et l’énergie que j’ai sur scène, ça fait partie de ma signature. »

Marie-Mai anime le Gala ComediHa! le mardi 16 août à 19 h 45 au Théâtre Capitole. Elle sera en spectacle le 26 août à Ayer’s Cliff et le 27 août à Granby.