Marc-André Lemieux La Presse

Erich Preach

Si vous faites partie des 1 700 000 abonnés à Aba & Preach, la chaîne YouTube qu’il alimente avec Aba Zaba Atlas, vous connaissez bien Erich Preach. Vous connaissez son humour, sa personnalité sympathique et surtout, son franc-parler. Intitulé Le fabuleux destin d’Erich Preach, son grand évènement extérieur gratuit réunira Mike Beaudoin, Rachelle Elie, Imposs, Dave Morgan, Urban Science #lecypher, Garihanna Jean-Louis, Rama M’Bodj et Pantelis.

Vendredi à 21 h 15, Scène Beneva

40 ans de vrai fun !

PHOTO ALEXIS AUBIN, ARCHIVES LA PRESSE Alex Perron

Le Festival Juste pour rire souffle ses 40 bougies cet été. Pour marquer le coup, les organisateurs ont concocté plusieurs évènements spéciaux, dont cet hommage musical et dansant aux productions marquantes de Juste pour rire des quatre dernières décennies. Mis en scène par Alex Perron, ce spectacle qui marie danse, chant, cirque et (bien entendu) humour est proposé durant 10 journées consécutives. Avis à ceux qui souhaitent assister à plus d’une représentation : vous y trouverez votre compte puisqu’un humoriste différent y participera chaque soir.

Chaque soir à 21 h, Place Loto-Québec sur l’Esplanade (jusqu’au 30 juillet)

Entre les lignes

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Goudreault

Le chroniqueur, romancier, poète et slammeur David Goudreault convie le public à « une grande célébration décomplexée de nos mots, de notre langue et de notre littérature ». Pour l’occasion, celui qu’on voit un peu partout, y compris dans les pubs télé du nouvel album de Marie-Élaine Thibert, sera accompagné par l’orchestre de guitares Forestare. Il sera épaulé par l’humoriste Yannick de Martino.

Dimanche à 20 h, Maison symphonique