Juste pour rire révèle ce mardi la liste des invités de chacun des galas qu’il présentera du 20 au 23 juillet au Théâtre Maisonneuve. L’occasion idéale d’une conversation avec Roxane Bruneau, qui en sera, aux côtés de Phil Roy, à sa première animation d’un pareil grand rendez-vous humoristique.

Dominic Tardif La Presse

Elle a lâché l’école, quitté son emploi. Les gens pensaient qu’elle ne savait pas quoi faire de sa vie, mais Roxane Bruneau savait depuis longtemps que l’humour y occuperait une place importante. C’est d’ailleurs par l’entremise de ses sketches drolatiques, téléversés sur Instagram et YouTube dès 2013, qu’elle s’est d’abord fait connaître de ceux et celles qui deviendraient ses cocos.

« Moi, j’ai toujours voulu faire de l’humour. Je me suis ramassée chanteuse par accident », confie l’interprète féminine de l’année de la plus récente remise des prix Félix. Par accident, donc, ou plus précisément, grâce à une chanson, J’feel fourmi, qu’une amie l’avait convaincue de mettre en ligne et qui la mènerait bientôt vers un contrat de disques.

Malgré les sujets parfois graves auxquels se mesurent ses textes, le rire sera demeuré au cœur de ses spectacles, toujours entrelardés de longues présentations joliment échevelées, ainsi que de sa balado On parle pour parler. Elle collaborait pas plus tard que l’an dernier à Jay l’été, la quotidienne de Jay Du Temple à Rouge. Bref, la trentenaire plonge avec joie chacun de ses 10 doigts dans différents pots.

Reste qu’au moment de recevoir une invitation de Juste pour rire pour tenir la barre d’un gala, la fille pas stressée l’était quand même un peu. Elle offrit un oui en guise de réponse, à condition que Phil Roy, dont elle avait fait la rencontre lors d’un épisode de Qui sait chanter ?, accepte de partager l’affiche avec elle.

« Je n’étais pas game de le faire seul. Et j’aime beaucoup Phil, parce que lorsque t’arrives sur un plateau avec lui, ce n’est pas du tout showbiz protocolaire. J’ai l’impression de parler à un cousin. Mais comme Phil est nouvellement papa et qu’il est en pleine tournée, je me fiais un peu sur le fait qu’il dise non. » Oups…

Friande d’humour québécois depuis l’enfance, Roxane Bruneau était du genre à imiter les Priscilla et Râteau, de Jean-Michel Anctil, dans la cour d’école. Elle écoute souvent en voiture, encore aujourd’hui, des extraits de vieux numéros de Jean-Marc Parent. L’été dernier, dans un hôtel de Québec au lendemain d’un gala ComediHa!, Lise Dion est venue la saluer.

« Encore aujourd’hui, je ne suis pas capable de me repasser ça, tellement j’ai honte. » Au bout du fil, on entend presque Roxane rougir. « Lise est arrivée à ma table au déjeuner et elle m’a dit : “Allô Roxane, moi, c’est Lise.” Et je lui ai répondu : “Ben oui, c’est sûr, je le sais que t’es Lise Dion !” Je ne me rappelle pas de ce qu’elle m’a dit après, je capotais trop. »

La liste des participants des deux galas copilotés le 21 juillet à 18 h et 21 h par Rox et Philou sont cependant moins tournées vers les légendes que vers l’avenir et réuniront notamment Silvi Tourigny, Martin Perizzolo, Charles Beauchesne, PO Forget et Yannick De Martino.

La musicienne avoue avoir une affection particulière pour trois de ses invités, à commencer par Sam Cyr et Marylène Gendron, dont elle écoute religieusement la balado Tout le monde s’haït, ainsi que pour Mona De Grenoble. « Ceux qui connaissent la scène des drags savent à quel point ce sont des machines. C’était le temps que le milieu de l’humour leur fasse une place. » On aura compris que Roxane Bruneau aime les humoristes qui font les choses à leur manière.

La nouvelle garde à l’honneur

Phil Roy ne chômera pas durant ce festival Juste pour rire, lui qui, en plus de coanimer deux galas, sera d’un de ceux de Pierre-Yves Roy-Desmarais, le 20 juillet, tout comme Charles Pellerin, Alexandre Forest, Mégan Brouillard, Marylène Gendron, Sam Cyr, Sam Boisvert et Pascal Cameron. Cet alignement, très tourné vers la nouvelle garde comique, est à l’image de chacun de ces grands évènements.

Les ex-résidants de Big Brother Célébrités Richardson Zéphir et Eddy King recevront le 22 juillet leurs anciens colocs Martin Vachon et Tranna Wintour, ainsi que Mike Beaudoin, Louis T, Tania Dutel, Guillaume Wagner, Charles Brunet et Mibenson Sylvain.

Rosalie Vaillancourt accueillera le 23 juillet son amie Katherine Levac et son admirateur numéro un Jean-Sébastien Girard, ainsi que Suzie Bouchard, Colin Boudrias, Jean-Michel Martel, Guillaume Wagner, Michelle Desrochers, Alexandre Bisaillon et Anas Hassouna.