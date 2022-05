Lors de la cérémonie des Oscars, Chris Rock a reçu une gifle de la part de Will Smith.

Un peu plus d’un mois après avoir reçu une gifle au visage de la main de Will Smith en pleine cérémonie des Oscars, l’humoriste Chris Rock est revenu brièvement sur l’incident lors d’un spectacle à Londres.

Véronique Larocque La Presse

« Je suis correct, si quelqu’un se posait la question. J’ai presque retrouvé l’ouïe », a-t-il lancé à la foule du London’s Royal Albert Hall, jeudi, rapporte le quotidien britannique The Telegraph.

Puis, l’humoriste a demandé au public de diminuer ses attentes : il ne parlerait pas de l’éléphant dans la pièce. « J’en parlerais un jour… sur Netflix », a-t-il enchaîné, selon The Telegraph et d’autres médias présents.

« Vos billets étaient chers, mais pas à ce point-là », a plaisanté l’humoriste.

Rappelons que pendant la dernière cérémonie des Oscars, le 27 mars, Will Smith, mécontent d’une blague au sujet de sa femme, est monté sur scène et a giflé Chris Rock, qui s’apprêtait à remettre un prix. À la suite de l’incident fortement médiatisé, le Conseil des gouverneurs de l’Académie des Oscars a banni Will Smith pour une période de 10 ans.

Chris Rock est actuellement en tournée. Après le Royaume-Uni, il se dirigera en France avant de revenir en Amérique du Nord. Il sera à Toronto le 18 juin prochain. Aucun arrêt n’est prévu à Montréal.