Juste pour rire a révélé jeudi que Jean-Marc Parent sera de son festival à Montréal cet été. L’évènement JMP sera présenté les 22 et 23 juillet à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Alexandre Vigneault La Presse

« Me retrouver sur scène cet été avec toute ma gang me rend tellement fier. J’ai vraiment envie qu’on se paye un trip avec le public », a dit l’humoriste et performeur dans un communiqué.

Un « évènement JMP », est une soirée qui allie anecdotes, histoire « incroyables », d’invités inusités, de musique — Jean-Marc Parent a son band, rappelons-nous — et de surprises dans un spectacle d’une durée… indéterminée !

« Jean-Marc dans notre programmation, c’est un incontournable, a ajouté Patrick Rozon, vice-président au contenu francophone du Groupe Juste pour rire. Il s’agit de la 11e édition d’un évènement JMP et, chaque fois, ces soirées deviennent mythiques. »

Le festival Juste pour rire Montréal se tiendra pour la 40e fois du 13 au 31 juillet. Les places pour le spectacle de Jean-Marc Parent seront en vente dès maintenant.