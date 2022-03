En préambule à la prochaine soirée du Gala Les Olivier, l’industrie de l’humour a remis mercredi soir ses premiers prix aux artisans du monde de la comédie au Québec.

Luc Boulanger La Presse

En tout, six récompenses ont été dévoilées. Le prix du texte de l’année (série télé ou web) est allé aux auteurs des Beaux malaises 2,0, Martin Matte et François Avard. Alors que celui de la capsule ou sketch télé/web a été remis à Arnaud Soly et Julien Corriveau pour Cowboys et indiens.

La corporation du Théâtre de l’Étoile a été désignée diffuseur de spectacles de l’année, le Groupe Phaneuf, producteurs de l’année et l’Agence Feedback, maison de gérance de l’année.

On a aussi donné à Martin Matte, une récompense pour souligner « son dévouement et son engagement à une cause humanitaire ou sociale ». L’humoriste a donné son nom à une Fondation au profit des personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral ou un handicap physique.

Le Gala Les Olivier 2021 sera diffusé le dimanche 20 mars dès 20 h, sur les ondes d’ICI TÉLÉ et sur le site web du diffuseur. Il sera animé par François Bellefeuille.