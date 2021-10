Plus de deux ans après la fin de sa première tournée, Monsieur, Phil Roy reprend la route cet automne avec un tout nouveau spectacle baptisé Philou.

Laila Maalouf La Presse

L’humoriste s’arrêtera entre autres à L’Olympia de Montréal, les 15 et 16 mars 2022, ainsi qu’à la Salle Albert-Rousseau de Québec, les 5 et 6 avril 2022.

Ce spectacle aborde ses réflexions du moment qui portent notamment sur la famille.

« J’ai l’impression que les derniers temps ont permis à beaucoup de monde de réfléchir. Du moins, moi, c’est ce que j’ai fait entre deux tentatives de pain maison ! […] J’utilise beaucoup la thématique de la famille pour réfléchir. Je pense que c’est un thème dans lequel pas mal tout le monde peut se retrouver. Je me suis aussi permis d’aborder des sujets plus sensibles. Même si c’est un spectacle d’humour qui désire faire rire les gens, je me donne une plus grande latitude, à certains moments clés, pour espacer les rires afin de bien raconter mon histoire. Mais c’est drôle, là », a dit Phil Roy de Philou.

Le premier spectacle de Phil Roy, Monsieur, a été présenté plus de 250 fois et a dépassé les 100 000 billets vendus.

Phil Roy anime par ailleurs l’émission Qui sait chanter ?, diffusée cet automne sur Noovo. On peut aussi l’entendre à l’émission de radio Véronique et les fantastiques, sur les ondes de Rouge FM.