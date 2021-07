Humour

Les Bad girls du rire au Zoofest

Dures à cuire de l’humour

Elles sont drôles, irrévérencieuses et, par défaut, engagées. Les Bad Girls du rire monteront sur scène ce dimanche soir dans le cadre du festival Zoofest. Tour de table avec l’animatrice de la soirée, Sinem Kara, et ses invitées, Val Belzil, Sarah Boulais, Claudia Lopez et Douaa Kachache, sur les défis (et les acquis) des femmes en humour.