La 39e édition de Juste pour rire aura lieu dès le 15 juillet. En plus de spectacles en salle et sur le web, le festival présentera des activités extérieures dans l’enceinte du Quartier des spectacles de Montréal.

Marissa Groguhé

La Presse

L’annonce de mercredi reste prudente compte tenu de la volatilité de la situation sanitaire, mais Juste pour rire se tiendra bel et bien cet été. Après avoir dû s’établir à l’automne l’année dernière, le grand rendez-vous du rire reprend sa case estivale.

Alors que la possibilité de tenir de grands rassemblements n’est pas encore assurée, le festival sera présenté en formule hybride, en salle, à l’extérieur, mais également en ligne. Une centaine d’humoristes, dont les noms seront annoncés prochainement, sont attendus à l’occasion.

Les populaires Soirées Carte blanche seront de retour dans une formule repensée, soit en salle, devant public, mais aussi partiellement en diffusion sur le web. Après avoir pu expérimenter mieux que jamais avec son volet numérique l’an dernier, Juste pour rire offrira sa portion numérique complètement gratuitement.

On ne pourra pas encore profiter de spectacles à l’extérieur, mais des installations seront montées au centre du Quartier des spectacles.

Le pendant anglophone de l’évènement, Just For Laughs, se déroulera en même temps, du 16 au 31 juillet, en formule hybride. Le Just For Laughs Award Show y sera présenté pour la première fois en diffusion simultanée sur le web. Le Groupe Juste pour rire s’est de nouveau associé à Laugh Out Loud, l’entreprise de l’humoriste Kevin Hart, pour la présentation de spectacles de stand-up et d’enregistrements télévisés.

La programmation du festival Juste pour rire sera annoncée au cours des prochaines semaines. Juste pour rire promet de donner une grande place au talent local ainsi qu’à la relève.