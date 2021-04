Humour

Série documentaire

Louis T. vulgarise

Il se pose des questions. Cherche des réponses. Puis fait partager ses connaissances. Avec sérieux et légèreté, comme lui seul peut et sait le faire. La nouvelle série Louis T. veut savoir, lancée cette semaine sur Savoir média, se veut un exercice à la fois ludique et sérieux de vulgarisation, là où l’information, la nuance et les subtilités sont reines. Humour en sus.