Louis-José Houde donnera deux spectacles intimes au Petit Champlain, à Québec, les 29 et 30 mars.

Émilie Côté

La Presse

Il en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. L’humoriste est sans doute le plus populaire du Québec, mais il se produira devant 80 spectateurs, mesures sanitaires obligent.

« Je vous convie dans le plus intime. La coche d’après, c’est mon salon. Il y a un an que je me penche sur mon métier, en prends mes distances, le réapprends, l’analyse, le décortique. J’ai hâte de le refaire », a-t-il écrit.

Son nouveau spectacle est né l’été dernier. « Il a hâte de vivre, et parfois, des extraits s’échappent dans mes conversations, comme pour se garder frais », signale Louis-José Houde.

Il se fait optimiste pour la reprise graduelle des spectacles vivants. « À 80 spectateurs, lorsque tout le monde rit en même temps, ça se rapproche du temps d’avant. Ça brasse un peu. En attendant que ça brasse beaucoup […] 2021, ça devrait aller. »

Les billets pour ses deux spectacles au Petit Champlain (à 19 h) vont sans doute se vendre en très peu de temps.