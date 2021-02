Arnaud Soly est l’humoriste le plus cité cette année en vue du 22e Gala Les Olivier, qui se tiendra le 21 mars prochain. François Bellefeuille, Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais récoltent aussi plusieurs nominations parmi les dix catégories remaniées pour s’adapter aux circonstances de la pandémie.

Marissa Groguhé

La Presse

Bien que la COVID-19 ait surgi au moment où il allait présenter son premier spectacle solo, Arnaud Soly pourrait se mériter quatre Olivier cette année, dans les catégories Découverte, Capsule ou sketch web humoristique, Artiste COVID-19 et Olivier de l’année. Arnaud Soly est le premier humoriste de l’histoire du gala à être en nomination en tant que découverte et pour l’Olivier de l’année.

Exceptionnellement, d’ailleurs, dix humoristes sont nommés cette année pour l’Oliver de l’année, plus haute distinction de la cérémonie. Les artistes en lice sont Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Sam Breton, Pierre Hébert, Mariana Mazza, François Menrency, Dominic Paquet, Phil Roy, Arnaud Soly et Rosalie Vaillancourt.

François Bellefeuille, qui animera cette soirée récompensant le meilleur de l’humour, est le second artiste le plus nommé, avec trois chances de remporter un prix (Numéro d’humour, Artiste COVID-19 et Podcast humoristique). Rosalie Vaillancourt, Mathieu Dufour, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Pierre Hébert, Jean-Michel Martel et Alexandre L’Heureux sont chacun cités à deux reprises.

La COVID-19 a empêché la tenue de la plupart des représentations en salle depuis mars. C’est pourquoi les catégories auteur de l’année, spectacle de l’année et meilleur vendeur ont été retirées de cette édition.

Mais une nouvelle catégorie, soit l’Artiste COVID-19 de l’année, a été ajoutée. Ce prix visera « à souligner le travail des artistes qui ont su divertir et soutenir le public avec de nouvelles initiatives durant le confinement de 2020 », indique l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, dans son communiqué. C’est le public qui aura à trancher, en votant en ligne, entre François Bellefeuille, Alexandre L’Heureux, Arnaud Soly, Rosalie Vaillancourt et Mathieu Dufour. Ce dernier, ainsi qu’Alexandre L’Heureux, Jean-Michel Martel, Coco Belliveau, Michelle Desrochers et Marc-Antoine Montpetit obtiennent chacun leur première nomination.

Les cinq nommés de la catégorie Découverte de l’année sont Simon Delisle (récemment couronné vainqueur de la compétition Le prochain stand-up), Mathieu Dufour (révélé sur les réseaux sociaux pendant la pandémie), Christine Morency, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Arnaud Soly.

Le Gala Les Olivier sera présenté le 21 mars sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.

Olivier de l’année

• Rachid Badouri

• Mehdi Bousaidan

• Sam Breton

• Pierre Hébert

• Mariana Mazza

• François Morency

• Dominic Paquet

• Phil Roy

• Arnaud Soly

• Rosalie Vaillancourt

Découverte de l’année

• Simon Delisle

• Mathieu Dufour

• Christine Morency

• Pierre-Yves Roy-Desmarais

• Arnaud Soly

Numéro d’humour de l’année

• Le cours de dessin, Jean-Michel Martel

• Double standard, Mélanie Ghanimé

• L’environnement, François Bellefeuille

• Ôde à la vie, Pierre Hébert

• Les Pugs, Coco Béliveau

Capsule ou sketch humoristique de l’année

• Amateur 2, Jo Cormier

• BFF à distance, David Beaucage, Pierre-Yves Roy-Desmarais

• L’épicerie, Alexandre L’Heureux

• La vengeance des Gobitts, Stéphane Rousseau

• La vérité sur la COVID-19, Arnaud Soly

Artiste COVID-19 de l’année

• François Bellefeuille

• Mathieu Dufour

• Alexandre L’Heureux

• Arnaud Soly

• Rosalie Vaillancourt

Série de fiction humoristique de l’année

• C’est comme ça que je t’aime

• Discussions avec mes parents

• Lâcher prise, saison 4

• Léo, saison 2

• Rue King

Émission télé humoristique de l’année

• Infoman, saison 20

• Like-moi !, saison 5

• Mets-y le Paquet, saison 3

• Roast Battle-Le grand duel, saison 2

• Synvain rénove

Série web humoristique de l’année

• Bébéatrice, saison 2

• Les Éphémères, saison 2

• Mouvement deluxe, saison 3

• On parle de sexe, saison 2

• Top Dogs : Homicides

Podcast humoristique de l’année

• 3,7 planètes, François Bellefeuille

• Pas d’temps à perdre, Marc-Antoine Montpetit

• Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne, Charles Beauchesne

• Le podcast de Thomas Levac, Thomas Levac

• Wagner, Guillaume Wagner

Capsule ou Sketch radio humoristique de l’année

• 50 Shades of Beige avec Martin Juneau, Billy Tellier, Debout les comiques

• Les brûleurs de tour, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Tout un matin

• Les différentes formes d’intelligence, Michelle Desrochers, La soirée est (encore) jeune

• Humour visuel (la truite), Jean-Michel Martel, La soirée est (encore) jeune

• Pierre-Luc Pomerleau et les TI, Pierre-Luc Pomerleau, Debout les comiques